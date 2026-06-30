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Danas se stvari više ne kupuju da bi se posedovale. Kupuju se da bi se živelo kroz njih. Generacija koja oblikuje savremeni urbani ritam ne traži “još jedan proizvod” – traži ulaznicu. U nešto što se dešava. U nešto što se pamti. U prostor gde dizajn nije završna forma, već početak priče. Gde objekat nije kraj iskustva, već njegov kod. Zato je i promena toliko vidljiva: estetika više nije dekor. Postala je filter kroz koji se ulazi u zajednicu. Muzika, događaji, prostor i vizuelni identitet više nisu odvojeni svetovi – oni su jedan jezik. A taj jezik se govori kroz iskustva, ne kroz objekte.

U takvom kontekstu, dizajn prestaje da bude “kako nešto izgleda” i postaje “gde te to vodi”. Na koji događaj. U koji krug ljudi. U koji ritam grada.

Foto: Direct Media/WARP

Grad kao platforma, ne kao pozadina Urbana scena danas funkcioniše kao živa mreža. Ništa nije izolovano, sve se nadovezuje. Jedan događaj otvara drugi, jedan prostor menja značenje u zavisnosti od trenutka, a publika postaje aktivni deo tog koda.

Nema više jasne granice između izlaska, festivala i svakodnevnog prostora. Sve se preliva. Sve je u pokretu. I upravo u toj nepredvidivosti nastaje nova estetika – ona koja se ne planira do kraja, već se dešava u realnom vremenu. U tom smislu, dizajn više nije statičan artefakt. On je signal. Atmosfera. Način da se prepozna pripadnost.

REMIX kao kod savremenog iskustva

U okviru te promene, REMIX koncept u okviru IQOS ILUMA i serije pojavljuje se kao interpretacija upravo tog spoja dizajna i iskustva. Lansiran 20. juna, REMIX nije zamišljen kao klasična limitirana serija, već kao vizuelni i konceptualni okvir koji spaja pokret, svetlo i ritam. Fluidni prelazi boja i dinamične vizuelne forme prate ideju leta koje se ne posmatra – već se prolazi kroz njega. Od jutarnjeg svetla do noćnog urbanog sjaja, REMIX funkcioniše kao promenljiva slika grada. Bez jedne tačke značenja. Bez statike. U stalnom dijalogu sa okruženjem.

Foto: Direct Media/WARP

Iskustvo koje se širi kroz sezonu Kroz leto, REMIX se ne zadržava na jednom formatu. On se premešta kroz događaje, digitalne aktivacije i različite urbane tačke koje spajaju muziku, dizajn i zajednicu. Od intimnijih setova pored reke do velikih open-air nastupa, REMIX postaje okvir unutar kojeg se gradi savremena festivalska i gradska estetika – ona koja ne traži pažnju, već prisustvo. Prvi letnji događaji nakon lansiranja već su pokazali taj princip: zalazak sunca kao početak, muzika kao tok, prostor kao promenljiva scenografija. Publika nije posmatrač, već deo strukture koja se stalno menja.

Održivost kao deo dizajnerskog razmišljanja U pozadini ove priče nalazi se i širi pomak u načinu razmišljanja o proizvodima i njihovom životnom ciklusu. PMI kroz Cirkularni program podstiče odgovorno odlaganje i reciklažu duvanskih patrona, kao deo svoje posvećenosti održivosti. Tokom REMIX leta, punoletni korisnici nikotina koji učestvuju u ovomprogramu mogu da osvoje odlazak na Zamna festival u Madridu 11. i 12. septembra, koji je premium završnica REMIX leta. Ovakvi modeli postaju deo šire industrijske logike u kojoj dizajn više nije samo estetika, već i odgovornost – prema materijalima, resursima i načinu na koji stvari nastavljaju da žive nakon upotrebe.

1/16 Vidi galeriju REMIX koncept u okviru IQOS ILUMA serije Foto: Direct Media/WARP

Novi kulturni kod REMIX se tako uklapa u širi narativ savremenog grada – gde se granice između muzike, dizajna i iskustva brišu, a identitet se formira kroz ono što se doživljava, a ne ono što se poseduje.

U tom okviru, leto više nije niz događaja. Postaje kontinuitet. Ritam koji se ne završava na kraju večeri, već se nastavlja kroz grad, ljude i svetlo koje ih povezuje. Na kraju, možda je upravo to nova definicija savremenog iskustva: ne kupuješ stvar – ulaziš u svet koji se kreće.

Ovaj sadržaj je nastao u saradnji sa brendom IQOS. IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne osobe koje puše ili koriste druge nikotinske proizvode.