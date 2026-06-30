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Nema više “glavne večeri”. Svaka može da bude ta. Jedan trenutak si još u stanu, sledeći već u taksiju koji ide ka reci, dok se kroz otvoren prozor meša toplotni talas grada i bas koji dopire iz daljine. Nema velikih planova, samo niz spontanih odluka koje se slažu same od sebe.

Leto u pokretu Tako danas izgleda leto u gradu. Brzo, fragmentisano, ali precizno u osećaju. Sve je u pokretu – ljudi, zvuk, svetlo, atmosfera. I upravo u tom kretanju nastaje nova estetika izlazaka: manje formalnosti, više trenutka.

Foto: Direct Media/WARP

U toj slici, sve češće se pojavljuju koncepti koji pokušavaju da uhvate taj ritam, ne da ga zaustave. Dizajn više nije statičan objekat, već produžetak energije koja se dešava oko njega. Boje nisu samo izbor palete, već način da se prenese osećaj leta u pokretu.

Za punoletne korisnike nikotina, oOvogodišnji REMIX koncept u okviru IQOS ILUMA i serije deo je tog šireg trenda – gde se granica između dizajna, muzike i iskustva sve više briše. Fluidni prelazi, refleksije i svetlosne igre nisu tu da objasne nešto, već da prate ritam koji se već dešava napolju, na ulici, na žurci, na festivalu.

Foto: Direct Media/WARP

Kada iskustvo postane tok Ali ono što je možda važnije od samog vizuelnog identiteta jeste način na koji se menja navika publike. Ljudi više ne traže “događaj”, već tok. Veče koje se nastavlja samo od sebe. Mesta koja nisu definisana jednom funkcijom. I iskustva koja ne počinju i ne završavaju u isto vreme za sve.

Zato i festivalska i klupska scena danas liče na mrežu, a ne na listu datuma. Jedan set vodi u drugi, jedan prostor otvara sledeći, a grad postaje mapa koju ne čitaš unapred, već u hodu. Nakon Ljubav žurke 20. juna i nastupa Folamour-a u Beogradu, 26. juna, REMIX leto ulazi u svoj naredni talas, prateći ritam sezonskih događaja koji se nižu kroz leto. Infuse Limited – 2. jul Skunk Anansie – 17. jul Ljubav žurka – 18. jul

Ljubav festival – 22. avgust Infuse Limited – 27. avgust

Zato letnji događaji više nisu izolovani momenti, već deo šireg urbanog ritma. Pored reke, u halama, na otvorenim prostorima – energija se premešta, ali ne nestaje. Ona se samo transformiše.

Sezona koja se širi kroz grad Punoletni korisnici nikotina, uU periodu od 22. juna do 31. jula, kroz kupovinu REMIX limitirane serije uređaja ili preporuku prijatelju punoletnom pušaču, uz obavezno učešće u cirkularnom programu, otvara seostvaruju mogućnost odlaska na Zamna festival u Madridu 11. i 12. septembra, gde među izvođačima nastupa i Black Coffee. Pored događaja, tokom kampanje dostupne su i digitalne aktivacije i igre na stranici: https://rs.iqos.com/sr/vesti/310-iqos-iluma-i-remix-limitirana-serija

gde punoletne korisnike nikotinskih proizvoda tokom trajanja kampanje očekuju različiti sadržaji i mogućnost osvajanja ulaznica za letnje događaje.

I možda je to najveća promena ove sezone: ideja da ne postoji “glavni događaj”, već samo kontinuitet. Leto koje se ne planira do kraja, već se gradi iz večeri u veče, iz zvuka u zvuk, iz svetla u svetlo. Na kraju, grad ostaje isti, ali način na koji ga doživljavamo – više nikada nije.

1/20 Vidi galeriju nova IQOS ILUMA i REMIX limitirana serija Foto: Direct Media/WARP

Ovaj sadržaj je nastao u saradnji sa brendom IQOS. IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne osobe koje puše ili koriste druge nikotinske proizvode.





