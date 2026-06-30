Ne propustite novu priliku da pratite uzbudljivu priču koja je osvojila gledaoce širom sveta. Seriju "Jača od sudbine" emitujemo svakog radnog dana od 10 časova na Kurir televiziji.

U centru radnje je osamnaestogodišnja Nina, devojka koja je još u mladosti ostala bez roditelja i bila primorana da sama kroči kroz život. Iako je odrasla u kući svog strica na selu, nikada nije odustala od svojih snova – da jednog dana postane vlasnica hotela.

Zahvaljujući talentu, upornosti i velikoj želji za uspehom, Nina upisuje školu za hotelijerstvo i dobija posao u prestižnom hotelu "Rajsko mesto", smeštenom u srcu Karpata. Međutim, ono što je delovalo kao ostvarenje sna ubrzo će postati početak njenih najvećih iskušenja. Ljubav prema jednom od vlasnika hotela zauvek će promeniti njen život i pretvoriti raj u mesto puno tajni, intriga i bolnih odluka.