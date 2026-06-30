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Leto se ne dešava na kalendaru. Već u ritmu grada.

Postoje leta koja prođu neprimetno i ona druga – koja ostanu u telu, u muzici koju i dalje slušaš u jesen, u fotografijama koje ne brišeš i u ljudima koje slučajno upoznaš, a onda ti postanu deo planova za svaki naredni izlazak. U gradu koji leti nikada ne usporava, sve se svodi na jedan jednostavan impuls: da se izađe napolje. Bez previše razmišljanja. Bez velikih planova. Samo da se bude deo nečega što se dešava.

Zato današnji urbani ritam više ne funkcioniše po pravilima svakodnevice. On se prebacuje iz dana u noć, iz kafića u park, iz spontanog susreta u noć koja se produži duže nego što je iko planirao. I baš u toj nepredvidivosti nastaje ono što zovemo leto.

Foto: Direct Media/WARP

Kada dizajn postane atmosfera Tako i stvari koje nosimo sa sobom prestaju da budu samo predmeti. One postaju deo osećaja, produžetak stila i trenutka. Nova IQOS ILUMA i REMIX limitirana kolekcija upravo je inspirisana tom idejom – da se dizajn ne posmatra, već doživljava. Njene boje nisu statične, već se prelivaјu kao svetlost pred zalazak, kao refleksija grada koji se menja iz minuta u minut. Ništa u tom vizuelnom identitetu ne stoji mirno; sve deluje kao da prati ritam muzike koja se čuje u pozadini leta.

REMIX zato ne pokušava da bude upadljiv. On se jednostavno uklopi u atmosferu koja već postoji. Dostupan kroz modele IQOS ILUMA i PRIME, IQOS ILUMA i i IQOS ILUMA i ONE REMIX, ovaj dizajnerski pravac ostaje veran ideji kretanja i lakoće – kao nešto što je tu, ali nikada ne prekida tok trenutka.

Leto koje se pamti po iskustvima Najvažnije stvari uvek nastaju usput. U poruci koja je poslata kasno uveče. U odluci da se ode „samo na jedno piće“. U izlasku koji se pretvori u noć koja traje do jutra, a onda u priču koja se prepričava nedeljama. Upravo iz te logike nastaje i REMIX leto – ne kao kampanja, već kao niz iskustava koja povezuju ljude kroz muziku, grad i zajedničke trenutke. Tokom cele sezone, punoletni korisnici nikotinskih proizvoda imaju priliku da učestvuju u aktivacijama koje ne traže planiranje unapred, već samo spremnost da se bude deo trenutka koji se dešava. Nagrade nisu samo simbolične – one vode na žurke, festivale i događaje koji ostaju u sećanju mnogo duže od jedne letnje noći.

Foto: Direct Media/WARP

Finale koje menja perspektivu leta Postoje iskustva koja zaokruže jednu sezonu. Za REMIX leto, to je Zamna festival u Madridu – mesto gde se energija muzike, ljudi i prostora pretvara u nešto što prevazilazi običan događaj. Septembar tamo ne znači kraj leta, već njegov produžetak u drugoj formi, u drugom gradu, ali sa istim ritmom. To je upravo onaj tip trenutka koji ne pokušava da se ponovi, već da ostane jedinstven.

Dizajn koji prati život u pokretu U centru kolekcije nalazi se i IQOS ILUMA i ONE REMIX – kompaktan uređaj namenjen korisnicimaonima kojima se dan ne odvija po jednom scenariju. Uz do 20 uzastopnih korišćenja po jednom punjenju, SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ tehnologiju, Autostart funkciju i FlexPuff koji se prilagođava individualnom ritmu punoletnog korisnika, on je osmišljen da prati tempo, a ne da ga prekida. Njegova uloga nije da dominira, već da se uklopi u svakodnevicu koja je stalno u pokretu – od jutarnjih planova do noćnih odluka koje se donose u hodu.

1/16 Vidi galeriju REMIX koncept u okviru IQOS ILUMA serije Foto: Direct Media/WARP

Kroz Cirkularni program, REMIX dodatno dobija i dimenziju odgovornijeg pristupa, u kome se razmišlja o životnom ciklusu proizvoda i njegovom mestu u širem kontekstu savremenog života. Jer i leto, kao i dizajn, danas mora da ima svoj nastavak. Ne samo početak. Više informacija o IQOS ILUMA i REMIX limitiranoj seriji dostupno je na iqos.rs i na Instagram profilu iqos_rs.

Ovaj sadržaj je nastao u saradnji sa brendom IQOS. IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne osobe koje puše ili koriste druge nikotinske proizvode.