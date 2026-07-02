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Program premijernog izdanja festivala Brunch u parku dobija nova velika imena zbog kojih će mnogi odvojiti vreme poslednjeg vikenda avgusta meseca i spustiti se na Donji grad Kalemegdana. Muzičkom programu koju već čine Darko Rundek uz Novosadski Big Bend, S.A.R.S., Zoster i Mostar Sevdah Reunion pridružuju se Marko Louis i Kanda, Kodža i Nebojša, izvođači čiji su koncerti godinama sinonim za vrhunsku atmosferu i autentičan muzički izražaj.

U subotu, 29. avgusta, na Donji grad Kalemegdana stiže Kanda, Kodža i Nebojša, bend koji već više od trideset godina zauzima posebno mesto na regionalnoj alternativnoj sceni. Kanda, Kodža i Nebojša na Brunch u parku dolaze u trenutku kada ponovo potvrđuju da su jedan od retkih bendova koji ne pristaju na ponavljanje sopstvene formule. Novi EP „Što pre“ doneo je drugačiju atmosferu, suptilnije aranžmane i zvuk koji bend opisuje kao način na koji danas čuje svet, život i grad. Iako su njihove pesme već decenijama važan deo domaće alternativne scene, KKN i dalje zvuči kao bend koji ima šta da kaže. Upravo zbog toga njihov nastup na Kalemegdanu neće biti samo susret sa dobro poznatim pesmama, već i prilika da publika čuje kako jedan kultni bend nastavlja da raste i menja se.

Dan kasnije, u nedelju 30. avgusta, festivalsku publiku očekuje nastup Marka Louisa, jednog od najupečatljivijih autora svoje generacije. Muzičar koji je uspešno spojio soul, pop, jazz, funk i balkanske muzičke motive izgradio je prepoznatljiv izraz koji podjednako osvaja radijsku publiku i ljubitelje živih nastupa. Njegovi koncerti su uvek sjajno iskustvo za publiku jer Marko prosto pleni talentom i harizmom, a okružen je uvek i vrhunskim muzičarima zbog čega se svaki nastup pretvara u veče koje se dugo pamti.

Foto: Jovana Semiz

Nova imena muzičkog lineup-a dodatno približavaju publici ideju Brunch-a u parku, događaja koji će ovog leta okupiti izvođače različitih senzibiliteta kako bi publici pružili vrhunsko koncertno iskustvo. Tokom poslednjeg avgustovskog vikenda Donji grad Kalemegdana postaće mesto susreta muzike, gastronomije, umetnosti i druženja, uz više od deset sati programa dnevno, tri bine i šest tematskih zona namenjenih svim generacijama.

Ulaznice su u prodaji putem platforme Tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima po ceni od 2.999 dinara za regularnu ulaznicu za prvi dan, dok je za drugi dan ulaznica u prodaji po ceni od 2.499 dinara. Kompleti se i dalje mogu pronaći u prodaji u okviru akcije 1+1 gratis. U ponudi je i dnevna ulaznica po ceni od 1.399 dinara za one koji na festival uđu između 12 i 15 časova. Ulaz za decu do 14 godina je besplatan uz prisustvo roditelja ili staratelja.

Više informacija o programu i sadržajima:

https://www.instagram.com/brunch_u_parku/