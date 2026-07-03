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Počeo je peti Banja Luka Fest – internacionalna muzička manifestacija koja u srce grada dovodi zvezde regionalne i svetske scene. Kapije tvrđave Kastel sinoć, 2. jula, ponovo su se otvorile, a raskošnu atmosferu prve večeri obeležio je nastup Petra Graša pred brojnom publikom.

Foto: Indir Photography

Umetnik čije melodije već decenijama žive u srcima slušalaca širom regiona, na ovu binu vratio se nakon zajedničkog nastupa sa Ninom Badrić 2023. godine. Ovog puta pojavio se samostalno, uz pratnju svog benda, provevši publiku kroz najveće hitove poput „Ako te pitaju“, „Moje zlato“ i „Utorak“, ali i kroz pesme koje se ređe mogu čuti na njegovim nastupima.

Foto: Indir Photography

Veče je otvoreno retrospektivnim video-zapisima i fotografijama koje su dočarale prvih 30 godina umetnikove karijere – jubilej koji ove godine obeležava velikom regionalnom turnejom.

– Kakav je prelep osećaj doći ponovo u ovaj divan prostor. Odavde sam poneo prelepe uspomene pre tri godine i vreme na njih nije uticalo. Hvala vam što ste mi pružili priliku da dođem ovde ponovo da guštamo zajedno. Ova cela godina je u znaku turneje povodom 30 godina moje karijere. Prošlo je brzo, ali ono što je najlepše je da smo tu zajedno nakon svih ovih godina. Svirali smo u prelepim prostorima, a hteo sam da večeras dam najbolje od sebe – rekao je Grašo obraćajući se sa scene, poželevši svima da se prepuste čarima banjalučke noći.

Pod vedrim nebom, među kamenim zidinama Kastela, tokom cele večeri nizali su se hitovi koje su gosti od prvog do poslednjeg takta pratili uglas. Iz prvog reda, odlično raspoložena i nasmejana, podršku je pružila i svetska muzička zvezda Jasmin Levy, koja stupa na binu večeras.

Foto: Indir Photography

Ovogodišnji Fest obeležava svoje peto, jubilarno izdanje. U narednim danima, na sceni podignutoj u srcu istorijske tvrđave, publiku očekuju još tri raskošne večeri i nastupi velikana regionalne i svetske muzike. Nastup benda „Bijelo dugme“, inicijalno zakazan za subotu u 21 čas, zbog Dana žalosti pomeren je na minut posle ponoći, odnosno na nedelju.

Foto: Indir Photography

Organizatori ističu da manifestacija i ove godine, u ambijentu vekovne tvrđave, donosi jedinstven spoj muzike, elegancije i autentičnog šarma pod otvorenim nebom. Kako naglašavaju, jubilarno izdanje dodatno potvrđuje slogan koji festival nosi od samog početka – da je ovo mesto dobrih susreta – a taj moto je, uz bezvremenske pesme i publiku koja ih peva iz sveg glasa, već na otvaranju dobio svoje puno, autentično značenje.