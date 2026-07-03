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Mislili ste da je priča o zlatnom dobu završena? Nakon smrti Sulejmana i Hurem, dvor ponovo gori od strasti, izdaje i borbe za tron!

Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv





Na Kurir televiziju, premijerno u Srbiji, stiže zvanični nastavak legende koja je očarala milione. Gledaćete je od 17. jula svakog dana od 20.50 i u repriznom terminu od 15.00. Upoznaćemo ženu koja je iz senke vladala svetom — Sultaniju Kosem. Kad letnji dan utihne, vreme je za povratak imperiji.

Foto: MUHSIN AKGUN/MUHSIN AKGUN

Pedeset sedam godina nakon smrti Sulejmana Veličanstvenog, u palati se borba odvija najvećom žestinom. Opasne intrige rađaju spletke koje menjaju sudbinu carstva iza zatvorenih vrata, gde se svaki savez plaća, a svaka izdaja pamti. Ogromno carstvo koje je Sulejman ostavio iza sebe nastavilo je da oblikuje sudbine miliona ljudi. Iza visokih zidina palate smenjivale su se generacije, ali borba za uticaj nikad nije prestajala. Sudbina države krojila se u odajama sultanija, ambicije su postajale sve veće, a poverenje sve ređe. Stara pravila više ne važe.

1/13 Vidi galeriju PREMIJERNO U SRBIJI! STIŽE NOVA SERIJA ZA VAS, SULEJMANOVO NASLEĐE – „SULTANIJA KOSEM“ OD 17. JULA NA KURIR TELEVIZIJI! Foto: MUHSIN AKGUN/MUHSIN AKGUN, Promo, Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv