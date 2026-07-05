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Dnevni horoskop za 5. jul. Šta pripadnike Zodijaka očekuje poslednjeg dana u nedelji otkrivamo vam u detaljnoj astrološkoj prognozi za sve znake.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Ovnovi nedelja vam donosi preko potreban mir ali vaš nemirni duh teško drži mesto na jednom mestu. Umesto da započinjete veliko spremanje kuće kanališite energiju u zajedničku fizičku aktivnost na otvorenom prostoru. U ljubavi ako ste slobodni možete dobiti zanimljivu poruku od nekoga iz prošlosti pa razmislite dvaput pre nego što odgovorite. Što se tiče zdravlja čuvajte se sitnih povreda u žurbi.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dragi Bikovi danas ste u svom elementu jer je hedonizam na maksimalnom nivou. Uživaćete u dobroj hrani udobnosti doma ili laganoj šetnji sa dragim osobama. Finansijske brige slobodno ostavite za ponedeljak. U ljubavi vaši partneri cene vašu stabilnost ali bi im dobrodošlo i malo više spontanosti sa vaše strane. Kada je reč o zdravlju osećate se odlično ali nemojte preterivati sa slatkišima.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Blizanci vaši telefoni će danas bukvalno goreti. Svi žele vašu pažnju a vi ćete uspešno žonglirati između nekoliko različitih društvenih planova. Ipak ostavite bar sat vremena samo za sebe da vam se ne bi potpuno ispraznile baterije. U ljubavi komunikacija je vaše najjače oružje danas i šarmom rešavate svaki nesporazum. Na polju zdravlja moguća je prolazna glavobolja zbog manjka sna.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Rakovi ovo je savršen dan za povlačenje u vaš siguran oklop. Prijaće vam tišina dobre knjige ili filmovi. Intuicija vam je izostrena pa ako osećate da neki plan treba da otkažete uradite to bez ikakve griže savesti. U ljubavi trenutno ste veoma emotivni i ranjivi pa partnerima jasno recite šta vam treba i ne očekujte da vam čitaju misli. Zdravlje vam poručuje da vam je potreban kvalitetan odmor.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Lavovi nedelja je rezervisana za druženje i smeh. Bićete zvezde svakog skupa bilo da je u pitanju porodični ručak ili kafa sa prijateljima jer vaša harizma privlači pozitivne ljude. U ljubavi ako ste slobodni flert na društvenim mrežama ili u izlasku mogao bi da preraste u nešto mnogo ozbiljnije. Što se tiče zdravlja puni ste energije i vitalnosti.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Device čak i nedeljom vaš mozak radi velikom brzinom i pravi planove za predstojeću radnu nedelju. Zastanite malo jer svet neće propasti ako danas ne napravite detaljne liste obaveza. U ljubavi pokažite partnerima zahvalnost za sitnice koje rade za vas i to će vam ulepšati zajednički dan. Na polju zdravlja opustite ramena i vrat jer vam se tu skuplja sav stres.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Vage danas žudite za promenom perspektive. Idealno je vreme za jednodnevne izlete posete muzejima ili istraživanje nekih novih mesta u gradu jer vas estetika i lepe stvari pune energijom. U ljubavi harmonija potpuno vlada u odnosima dok slobodne predstavnike privlači pažnja osobe koja je ekscentrična i zanimljiva. Zdravlje vam poručuje da pijte više vode.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Škorpije dan donosi duboke misli i veliku želju za transformacijom. Možda ćete osetiti potrebu da raščistite prostor oko sebe ili odnose sa nekim ljudima pa zato slušajte svoj unutrašnji glas. U ljubavi strast je pojačana i ako ste u vezi očekuju vas intenzivni i emotivni razgovori sa partnerima. Što se tiče zdravlja mogući su manji problemi sa varenjem pa birajte lakšu hranu.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Strelčevi fokus je danas na partnerskim odnosima. Ovo je sjajan dan za kompromise i peglanje starih nesuglasica a vaš urođeni optimizam pomoći će da prebrodite svaku napetu situaciju. U ljubavi ako jeste slobodni neko iz vašeg bliskog okruženja već duže vreme pokušava da vam skrene pažnju na sebe. Kada je reč o zdravlju provedite više vremena na svežem vazduhu.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Jarčevi iako je nedelja vi se fokusirate na reorganizaciju života navika i rutine. Osećaćete se sjajno ako danas uradite nešto korisno za svoje zdravlje kao što je priprema zdravih obroka za naredne dane. U ljubavi vaši partneri se mogu osećati zapostavljeno zbog vaše preokupiranosti obavezama pa im poklonite malo pažnje. Zdravlje vam poručuje da je vreme za lagani detoks.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Vodolije ovo je vaš dan za zabavu kreativnost i smeh. Radite ono što vas istinski raduje bez obzira na to šta drugi ljudi misle o tome jer je vaš unutrašnji vragolasti duh budan. U ljubavi romantika je u vazduhu i ako ste slobodni privlačite poglede gde god se pojavite pa uživajte u pažnji. Što se tiče zdravlja odlično se osećate.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Drage Ribe nedelja vam donosi toplu porodičnu atmosferu. Najbolje ćete se osećati kod kuće okruženi ljudima koje volite pa je idealno vreme za preuređenje doma ili unošenje nekih novih detalja koji unose svežinu. U ljubavi osećate duboku povezanost sa partnerima dok slobodni predstavnici maštaju o nekome ko im je blizu ali još uvek oklevaju da naprave prvi korak. Na polju zdravlja smanjite unos kofeina i unosite više čajeva za opuštanje.