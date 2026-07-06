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Peto izdanje internacionalnog muzičkog festivala „Banja Luka Fest“ zatvoreno je 3. jula velikim koncertom legendarnog „Bijelog dugmeta“ u tvrđavi Kastel, čime su okončana tri dana ispunjena vrhunskom muzikom, emocijama i druženjem pod otvorenim nebom.

Nastup najpopularnijeg rok sastava sa ovih prostora počeo je minut posle ponoći i trajao gotovo tri sata, tokom kojih je nekoliko hiljada posetilaca svih generacija uglas pevalo najveće hitove poput „Ružica si bila“, „Đurđevdan“, „Ako ima Boga“, „Za Esmu“ i „Hajdemo u planine“. Moćni gitarski rifovi i snažan ritam bubnjeva vratili su publiku u vreme velikih rok himni koje decenijama žive u kolektivnom pamćenju regiona.

Foto: Indir Photography

– Uvek u nama, kada dolazimo u ove gradove koji nas podsećaju na bivšu Jugoslaviju, proradi neki adrenalin. To nas i drži. Te pesme koje vučemo sa sobom kao neke vreće nisu teške, ali su obaveza da ih otpevamo i odsviramo onako kako treba i onako kako ih ljudi žele. Teret tih pesama je popularniji od „Bijelog dugmeta“ i svih nas koji smo njegovi članovi – izjavio je Alen Islamović.

Goran Bregović se na kraju nastupa zahvalio publici na iskazanoj ljubavi, poželevši svima da ovo veče u Banjoj Luci zapamte isto onako kako će ga, kako je istakao, pamtiti i članovi benda.

Drugog festivalskog dana, 2. jula, na sceni se predstavila svetska zvezda Jasmin Levy, koja se nakon tri godine ponovo našla na Kastelu, svega nekoliko nedelja posle rasprodate američke turneje i nastupa u prestižnom Karnegi holu. Umetnica je oduševljenu publiku iznenadila obraćanjem na srpskom jeziku, a potom je, u pratnji svog benda, izvela prepoznatljiv spoj flamenka, ladino tradicije, muzike Bliskog istoka i mediteranskog senzibiliteta. Njen nastup počivao je na iskrenosti interpretacije – svaka pesma nosila je sopstvenu priču, dok je raskošan vokal i blizak odnos sa publikom i najveću festivalsku binu pretvorio u intiman prostor.

Foto: Indir Photography

Festival je otvoren 1. jula koncertom Petra Graša, koji je nakon tri godine ponovo stao pred banjalučku publiku i tom prilikom proslavio i 30 godina svoje karijere. Uz pratnju benda, otpevao je hitove poput „Ako te pitaju“, „Moje zlato“ i „Utorak“, dok su retrospektivni video-zapisi i fotografije dočarali tri decenije njegovog stvaralaštva.

Ovogodišnjim izdanjem, „Banja Luka Fest“ je još jednom potvrdio status jednog od najznačajnijih regionalnih muzičkih događaja, spajajući u srcu istorijske tvrđave romantiku, svetski glamur i rok energiju – tri različita muzička sveta koja su, svaki na svoj način, opravdala moto festivala: da je ovo mesto dobrih susreta.