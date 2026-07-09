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Omiljeni letnji festival i svedok najlepših avgustovskih večeri na Dunavu, „Zemun fest“, biće održan ove godine od 19. do 23. avgusta. Tradicionalna multimedijalna manifestacija, koja već godinama oživljava više istorijskih lokacija u Zemunu, ovog leta donosi svoje najekskluzivnije izdanje do sada, nudeći publici pažljivo balansiran program kulture, vrhunske muzike i porodičnih sadržaja.

Suštinu i prepoznatljivi DNK festivala oduvek je činio neraskidiv spoj kinematografije i velike koncertne energije, a ove godine muzički segment donosi nastupe koji se s pravom svrstavaju u sam vrh regionalne muzičke scene.

Kao poseban segment muzičkog dela festivala, organizatori s ponosom najavljuju četvrtak, 20. avgust, kada na binu stupa kultni sastav Partibrejkers. Koncert ovih rokenrol legendi biće poseban poklon Zemun festa svim porodicama i najmlađim posetiocima, sa željom da se vanvremenski, kvalitetan zvuk prenese na nove generacije. Istog dana, festivalsku energiju pokrenuće i poznati EKV tribute bend Deca iz vode, koji čuva sećanje na stvaralaštvo Milana Mladenovića, dok je petak, 21. avgust, rezervisan za veliki koncert grupe Regina,

popularni elektro duo Nipplepeople i idola mlađih generacija, Devita. U subotu, 22. avgusta, nastupiće poznati hip-hop velikani, Who See, a uskoro će biti objavljeni i drugi izvođači.

U skladu sa visokom produkcijom i ekskluzivnošću ovogodišnjih koncerata, mesta za večernju koncertnu zonu mogu se obezbediti od sutra putem sajtova efinity.rs i tickets.rs. Za najverniju publiku festivala, u opticaju će biti early bird ulaznice po promotivnoj ceni od 1.000 dinara za parter i 1.500 dinara za fan pit zonu.

Pored bogatog muzičkog programa, Zemun fest ostaje veran svojoj tradiciji bioskopa na otvorenom, pa posetioce očekuje atraktivan filmski repertoar sa ekskluzivnim premijerama pod otvorenim nebom, kao i prateće umetničke izložbe.

Tokom dana, festival zadržava svoj prepoznatljivi porodični duh. Zemunski kej će i ovog avgusta ugostiti tradicionalni ulični market sa preko stotinu izlagača, mladih umetnika i zanatlija koji promovišu kreativno preduzetništvo i unikatne ručne radove. Najmlađe posetioce očekuje bogat edukativni i zabavni program, a u duhu tradicije festivala, ulaz na sve dnevne sadržaje, kreativne zone i dečje radionice biće potpuno besplatan i otvoren za sve.