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Postoje ljudi koji ne prihvataju granice koje im život postavi. Ne zato što ne vide prepreke, već zato što veruju da iza svake prepreke postoji novi put. Njihova priča nije samo priča o uspehu – već o istrajnosti, izborima i onom tihom trenutku kada odlučimo da pokušamo još jednom. Jedan od takvih ljudi je maestro Andrea Bočeli.

Foto: simonetadiello.com

Njegov glas decenijama osvaja svet, njegove pesme prelaze granice jezika i kultura, a njegova životna priča podseća da se najveće promene ne događaju kada je sve jednostavno, već kada postoji dovoljno vere da se napravi sledeći korak. Upravo ta ideja nalazi se u osnovi nove platforme „Believe. Further “, koju su pokrenuli maestro Andrea Bočeli i kompanija Philip Morris International (PMI) – inicijative posvećene razgovoru o napretku, inovacijama i pozitivnim promenama koje oblikuju budućnost.

Simbolično predstavljena u Veneciji, gradu koji vekovima povezuje ljude, kulture i ideje, platforma je nastala iz zajedničkog uverenja da se svet menja onda kada postoji hrabrost da zamislimo nešto drugačije.

Foto: simonetadiello.com

Priča o čoveku koji nije odustao od svog puta

Kada danas slušamo Andreu Bočelija na najvećim svetskim scenama, lako je zaboraviti da iza svakog uspeha postoji dugačak put – ispunjen radom, neizvesnošću i trenucima kada nije bilo garancije da će se snovi ostvariti. Rođen u italijanskoj Toskani, Bočeli je prvo završio studije prava i radio kao advokat, pre nego što je odlučio da posluša unutrašnji glas i potpuno se posveti muzici. Taj izbor promenio je tok njegovog života.

Foto: simonetadiello.com

Godinama kasnije, njegovo ime postalo je sinonim za emociju i umetnost. Prodao je više od 90 miliona albuma, ostvario milijarde strimova i pevao pred publikom širom sveta. Ali iza svih priznanja i velikih scena ostala je ista poruka – verovati u svoj put čak i kada ga drugi još ne vide. „Moramo verovati da je moguće čak i ono što izgleda nemoguće, kada to doprinosi unapređenju života ljudi i napretku čovečanstva“, poručio je maestro Bočeli. Trenutak kada sve počinje Ponekad je dovoljan samo jedan trenutak da promenimo način na koji gledamo budućnost.

Foto: simonetadiello.com

Bočeli se prisetio jednog perioda na početku karijere, kada se jedna važna prilika nije ostvarila, a njegova porodica bila zabrinuta zbog toga šta će se dogoditi dalje. Ipak, on je osećao da njegov trenutak tek dolazi. „Otišao sam kod majke i rekao joj: Ne brini. Budi spokojna, jer sam siguran da će se nešto vrlo brzo dogoditi“, ispričao je.

Nije to bila sigurnost da će put biti lak. Bila je to vera da svaki trud, svaki pokušaj i svaki dan posvećen cilju imaju smisla. Upravo takvi trenuci često menjaju tok života – kada odlučimo da ne stanemo pred onim što još nije ostvareno.

Foto: simonetadiello.com

Kada se kompanije menjaju zajedno sa svetom

Priča o promeni nije rezervisana samo za pojedince. Ponekad i velike kompanije moraju da pronađu hrabrost da preispitaju svoj put i pogledaju ka budućnosti. To je poruka koju kroz ovu inicijativu želi da prenese i Philip Morris International – kompanija koja poslednjih godina prolazi kroz veliku transformaciju, usmeravajući poslovanje ka razvoju bezdimnih alternativa.

Foto: simonetadiello.com

Kako navode iz kompanije, bezdimni proizvodi danas čine 43 odsto njenog neto prihoda i dostupni su na više od 105 tržišta širom sveta. Od 2008. godine PMI je uložio više od 16 milijardi dolara u razvoj, naučna istraživanja i komercijalizaciju novih proizvoda. „Ako želite nešto suštinski da promenite, morate istinski da verujete u to“, rekao je Masimo Andolina, predsednik PMI-ja za region Evrope. Prema njegovim rečima, transformacija nije jedan veliki trenutak, već rezultat svakodnevne posvećenosti, učenja i istrajnosti.

Foto: simonetadiello.com

Budućnost pripada onima koji su spremni da je zamisle „Believe. Further“ nije samo priča o jednoj kompaniji ili jednom umetniku. To je priča o univerzalnoj potrebi ljudi da rastu, uče i pomeraju granice.

Foto: simonetadiello.com

Kroz ovu platformu PMI i Andrea Bočeli žele da otvore prostor za razgovore o tome kako nauka, tehnologija, kreativnost i ljudska upornost mogu zajedno da doprinesu boljoj budućnosti. Jer svaka velika promena nekada je bila samo ideja koju je neko prvi put izgovorio naglas.

Foto: simonetadiello.com

Možda je upravo najveća lekcija ove priče jednostavna: ne moramo odmah znati ceo put. Ponekad je dovoljno da verujemo u sledeći korak. Da gledamo dalje. Da pokušamo više.