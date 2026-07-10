Jedan od najposećenijih letnjih festivala u prestonici, Zemun Fest, ponovo pomera granice i okuplja najtraženija regionalna imena na Zemunskom keju. Organizatori su upravo lansirali vrelu muzičku postavu koja garantuje nezaboravan provod pod otvorenim nebom, a od DANAS su zvanično u prodaji i prve „early bird“ ulaznice po poklon cenama - parter ulaznice po ceni od 1000 dinara, dok je za fan pit ulaznicu potrebno izdvojiti 1500 dinara!

Ove godine, Zemun Fest donosi žanrovski miks kakav još nije viđen na obali Dunava, spajajući apsolutne muzičke legende regiona, rep ikone i najpopularnije zvezde današnjice koje pune klubove širom Evrope.

U samom centru pažnje ovogodišnjeg programa je Devito, megazvezda moderne scene i čovek čiji se nastupi iščekuju sa neverovatnom euforijom, koji je već u petak, 21. avgusta spreman da priredi audio-vizuelni spektakl za pamćenje. Pravo energetsko usijanje već sledećeg dana donosi dr Nele Karajlić, koji sa svojim vanvremenskim hitovima i neuništivim duhom garantuje horsko pevanje hiljada ljudi i atmosferu koja doslovno ruši sve pred sobom.

Izuzetnu ekskluzivu ovogodišnjeg festivala donosi nastup misterioznog elektro-pop dua Nipplepeople, poznatog po hipnotišućim plesnim ritmovima i autentičnom scenskom izrazu koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Na festival stiže i kralj regionalnog hip-hopa, neponovljivi Edo Maajka, koji sa svojim energetskim bombama od pesama donosi vrhunsku atmosferu na binu trećeg festivalskog dana.

Pored njih, vrelu letnju atmosferu dodatno će zapaliti rep duo Who See sa svojim prepoznatljivim primorskim vajbom, kao i grupa Regina koja donosi najlepše pop-rok melodije, čiji je nastup rezervisan za petak, 21. avgust.

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