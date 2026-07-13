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Globalna superzvezda Pitbull u petak je postavio Ginisov svetski rekord za najveće okupljanje ljudi koji nose ćelave kape (ćelave perike) - sa zvanično potvrđenim brojem od 22.141 osobe u 17:00 časova, što je, za istoriju zabeleženo na manifestaciji American Express presents BST Hyde Park. Pitbull je takođe postavio rekord za najveću zabeleženu posećenost na jednom BST Hyde Park koncertu, okupivši 69.999 fanova.

Kako bi ovaj trenutak podelio sa publikom širom sveta, Live Nation je producirao prvi ovakav prenos uživo na Pitbullovom zvaničnom YouTube kanalu, pretvarajući pokušaj obaranja rekorda u globalni „Bald E Watch Party”. Tokom tročasovnog strima gledaoci su mogli da prate komentare uživo, intervjue sa fanovima, pristup iza kulisa i trenutke sa obožavateljima u realnom vremenu, što je kulminiralo uručenjem priznanja za oboreni rekord. Domaćini prenosa uživo bili su Džejmi Leng i Džek Remington.

Rekord je oboren pred rasprodatim Hyde Parkom, gde je zvanični sudija Guinness World Records-a, Will Munford, potvrdio ostvarenje i uručio Pitbullu priznanje, zajedno sa voditeljem BBC Radio 1, Gregom Jamesom.

Ovaj istorijski trenutak predstavlja vrhunac viralnog pokreta „Bald E“, koji prati Pitbulla tokom njegove svetske turneje, a u okviru kog hiljade fanova širom sveta stavljaju prepoznatljive ćelave kape i na taj način odaju počast njegovom kultnom imidžu, slaveći zajedništvo, kreativnost i jedinstvenu povezanost sa umetnikom.

Koncert je otvorio hitom „Don't Stop The Party“, a „Mr. Worldwide“ potom je nizao najveće hitove iz svoje bogate karijere, među kojima su „Hotel Room Service“, „International Love“ i „I Feel Good“.

Dvosatni spektakl završen je impresivnim finalom uz dva specijalna gosta. Najpre se na sceni pojavio Lil Jon, koji je zajedno sa Pitbullom izveo pesme „Gasolina“, „Jumpin'“ i „Damn I Love Miami“, dok im se potom pridružila Kesha za izvođenje planetarnog hita „Timber“. Publika je uglas pevala „Time Of Our Lives“, da bi potom „Fireball“, uz gostovanje sastava Los Tucanes De Tijuana, eksplodirao na bini Hyde Parka.

Kada se činilo da više nema iznenađenja, Pitbull je odao počast svojim britanskim „Bald E“ fanovima izvodeći „Wonderwall“ grupe Oasis - pesmu koja je postala simbol zajedništva i podrške engleskoj fudbalskoj reprezentaciji. Bio je to emotivan omaž uoči četvrtfinalnog meča Svetskog prvenstva koji je Englesku očekivao naredne večeri.

Za sam kraj usledila je „Give Me Everything“, koja je uz vatromet i spektakularnu produkciju zaokružila veče u velikom stilu i donela nezaboravan završetak istorijskog koncerta.

Dok Pitbull nastavlja svoju svetsku turneju „I'M BACK“, koja je do sada premašila dva miliona prodatih ulaznica u 27 zemalja, prenos uživo sa festivala BST Hyde Park predstavlja jedan od ključnih trenutaka turneje koja je na putu da postane najveća samostalna turneja u njegovoj karijeri. Rasprodati koncerti, viralno učešće fanova i rekordna potražnja za ulaznicama širom sveta potvrđuju da je interesovanje za Pitbulla veće nego ikada. Koncert u Beogradu u okviru ove turneje zakazan je za 13. novembar u Beogradskoj areni.

Foto: Promo

Nadovezujući se na uspeh prethodne „Party After Dark Tour“ turneje, koja je obuhvatila više od 50 koncerata u 13 zemalja, Pitbull nastavlja da potvrđuje status jednog od najkonstantnijih i najtraženijih koncertnih izvođača svoje generacije, dok aktuelna turneja dodatno učvršćuje njegovo globalno prisustvo na do sada najvećem nivou. Ulaznice za preostale koncerte u prodaji su putem LiveNation.com.

PREOSTALI DATUMI PITBULLOVE TURNEJE „I’M BACK”:sa specijalnim gostom Lil Jonom*Festivalski nastup

Sreda, 15. jul – Arnem, NL – GelreDome

Nedelja, 19. jul – Diseldorf, DE – Arena Im Open Air Park

Utorak, 21. jul – Budimpešta, HU – Puskas Arena

Četvrtak, 23. jul – Varšava, PL – PG Narodowy

Nedelja, 26. jul – Prag, CZ – Airport Letnany

Sreda, 29. jul – Riga, LV – Mezaparks Great Bandstand

Petak, 31. jul – Kaunas, LT – Darius and Girenas Stadium

Sreda, 19. avgust – Bristou, VA – Jiffy Lube Live

Petak, 21. avgust – Virdžinija Bič, VA – Veterans United Home Loans Amphitheater

Subota, 22. avgust – Herši, PA – Hersheypark Stadium

Utorak, 25. avgust – Vanto, NY – Northwell at Jones Beach Theater

Sreda, 26. avgust – Sirakuza, NY – Empower Federal Credit Union Amphitheater

Petak, 28. avgust – Hartford, CT – The Meadows Music Theatre

Subota, 29. avgust – Mensfild, MA – Xfinity Center

Ponedeljak, 31. avgust – Bangor, ME – Maine Savings Amphitheater

Sreda, 2. septembar – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center

Četvrtak, 3. septembar – HolmdeL, NJ – PNC Bank Arts Center

Subota, 5. septembar – Toronto, ON – RBC Amphitheatre

Sreda, 9. septembar – Klarkston, MI – Pine Knob Music Theatre

Četvrtak, 10. septembar – Grend Repids, MI – Acrisure Amphitheater

Subota, 12. septembar – Ist Troj, WI – Alpine Valley Music Theatre

Nedelja, 13. septembar – Tinli Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre

Utorak, 15. septembar – Sinsinati, OH – Riverbend Music Center

Sreda, 16. septembar – Kajahoga Fols, OH – Blossom Music Center

Petak, 18. septembar – Sent Luis, MO – Hollywood Casino Amphitheater

Subota, 19. septembar – Noblesvil, IN – Ruoff Music Center

Utorak, 22. septembar – Rodžers, AR – Walmart AMP

Petak, 25. septembar – Kanzas Siti, MO – MORTON Amphitheater

Subota, 26. septembar – Šakopi, MN – Mystic Lake Amphitheater

Ponedeljak, 2. novembar – Lisabon, PT – MEO Arena

Sreda, 4. novembar – Barselona, ES – Palau Sant Jordi

Četvrtak, 5. novembar – Madrid, ES – Movistar Arena

Nedelja, 8. novembar – Cirih, CH – Hallenstadion

Ponedeljak, 9. novembar – Milano, IT – Unipol Forum

Sreda, 11. novembar – Lion, FR – LDLC Arena

Petak, 13. novembar – Beograd, RS – Beogradska arena

Subota, 14. novembar – Bratislava, SK – Tipos Arena

Ponedeljak, 16. novembar – Dortmund, DE – Westfalenhallen

Sreda, 18. novembar – Beč, AT – Stadthalle

Četvrtak, 19. novembar – Štutgart, DE – Schleyerhalle

Nedelja, 22. novembar – Prag, CZ – O2 Arena

Utorak, 24. novembar – Budimpešta, HU – MVM Dome

Petak, 27. novembar – Lodž, PL – Atlas Arena

Ponedeljak, 30. novembar – Kaunas, LT – Zalgiris Arena

Četvrtak, 3. decembar – Gdanjsk, PL – ERGO ARENA

Ponedeljak, 7. decembar – Helsinki, FI – Veikkaus Arena

Utorak, 8. decembar – Helsinki, FI – Veikkaus Arena

O PITBULU

Armando Christian Pérez, širom sveta poznat kao Pitbull, dobitnik je GRAMMY nagrade, nezavisna međunarodna superzvezda, ambasador obrazovanja, preduzetnik i motivacioni govornik koji pomera granice na globalnom nivou. Sa milijardama audio strimova i pregleda video sadržaja, kao i stotinama zlatnih i platinastih priznanja, njegova karijera ubraja se među najimpresivnije u istoriji muzičke industrije.

Pored muzike, Pitbull je izgradio raznovrstan i uspešan poslovni portfolio. Osnivač je izdavačke kuće Mr. 305, brenda Voli 305 Vodka, kao i radijskog kanala Globalization na platformi SiriusXM, koji emituje najveće svetske ritmičke hitove.

Pitbull je i veliki zagovornik obrazovanja. Suosnivač je mreže besplatnih javnih čarter škola SLAM! (Sports Leadership Arts Management), koja je međunarodno prepoznata kao jedna od vodećih obrazovnih organizacija i danas obrazuje više od 10.000 učenika u 14 škola širom Sjedinjenih Američkih Država.

Tokom 2024. godine, Pitbull je udružio snage sa Bon Jovijem na pesmi „Now or Never“, koja je debitovala na Billboard listama, spajajući energiju globalne dens muzike sa klasičnim rokom i dodatno potvrđujući njegovu popularnost među publikom svih generacija.

Taj zamah nastavljen je i tokom 2025. godine, kada je rasprodao dvorane širom Evrope i Australije, dok su fanovi na koncerte dolazili u prepoznatljivim Pitbull kostimima, a vodeći svetski mediji izveštavali o ovom jedinstvenom fenomenu.

U maju 2026. godine, Pitbull je započeo svoju turneju „I'm Back“ u Severnoj Americi, nakon niza rasprodatih koncerata širom sveta.

O festivalu American Express presents BST Hyde Park:

Smešten u jednom od najlepših londonskih kraljevskih parkova, festival American Express presents BST Hyde Park održava se od 2013. godine i stekao je reputaciju jednog od najprestižnijih letnjih muzičkih događaja na svetu, poznatog po ekskluzivnim nastupima najvećih svetskih zvezda.

Od osnivanja do danas, u čuvenom Hyde Parku nastupali su brojni svetski izvođači, među kojima su The Cure (2018), Adele (2022), Take That (2023), Robbie Williams (2024), Sabrina Carpenter (2025) i mnogi drugi.

Festival je tokom godina bio domaćin i istorijskih nastupa izvođača kao što su The Rolling Stones, koji su oživeli duh svog legendarnog koncerta iz 1969. godine, kao i Bon Jovi, Lionel Richie, Carole King, Céline Dion, Stevie Wonder, Barbra Streisand, Adele, Taylor Swift, Robbie Williams, Black Sabbath, Kylie Minogue, The Who, Blur, Kendrick Lamar, The Strokes, Bruce Springsteen, Billy Joel, Lana Del Rey i brojni drugi, koji su svake godine punili Hyde Park i stvarali nezaboravne letnje večeri.

Ovogodišnje izdanje festivala ponovo je okupilo tri spektakularna festivalska vikenda sa nastupima izvođača kao što su Olivia Rodrigo, Zach Bryan, Noah Kahan, Sabrina Carpenter, Neil Young and the Chrome Hearts i Stevie Wonder.

Pored glavnih zvezda, svake godine festival predstavlja bogat prateći program na više bina, na kojima nastupaju kako velika imena svetske scene, tako i pažljivo odabrani mladi izvođači iz Velike Britanije i ostatka sveta.

Tokom radne nedelje, BST Hyde Park otvara vrata posetiocima besplatnim sadržajima koji uključuju bioskop na otvorenom, ulične gastronomske zone, dečje pozorište, fitnes programe, prenose sportskih događaja, večernje manifestacije, nastupe uživo i brojne druge aktivnosti namenjene svim generacijama.