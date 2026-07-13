Prijave za Trail Race Kopaonik i biciklističku trku Tri strane Kopaonika zatvaraju se za samo tri dana. Ukoliko još uvek nisi obezbedio svoje učešće, sada je pravi trenutak da rezervišeš svoje mesto na jednom od najlepših planinskih sportskih događaja ovog leta. Bilo da si ljubitelj trail trčanja ili više uživaš u vožnji bicikla, Kopaonik će od 24. do 26. jula biti mesto okupljanja sportista, rekreativaca, porodica i svih zaljubljenika u prirodu i aktivan odmor.



Pobegni od letnjih vrućina i gradske gužve i provedi vikend na svežem planinskom vazduhu, u srcu Nacionalnog parka Kopaonik. Očekuju te atraktivne staze koje prolaze kroz najlepše predele planine, vrhunska organizacija i jedinstven spoj sporta, prirode i zabave. Pored trka, posetioce očekuje bogat prateći program koji ovaj događaj svake godine svrstava među najposećenije letnje vikende na Kopaoniku. Tokom tri dana biće organizovani koncerti, sadržaji za decu i odrasle, pešačke ture sa vodičima, izlagačka zona na otvorenom, matine program i brojne druge aktivnosti namenjene svim generacijama.

1/5 Vidi galeriju Prijave za Trail Race Kopaonik i biciklističku trku Tri strane Kopaonika zatvaraju se za samo tri dana. Ukoliko još uvek nisi obezbedio svoje učešće, sada je pravi trenutak da rezervišeš svoje mesto na jednom od najlepših planinskih sportskih događaja ovog leta. Bilo da si ljubitelj trail trčanja ili više uživaš u vožnji bicikla, Kopaonik će od 24. do 26. jula biti mesto okupljanja sportista, rekreativaca, porodica i svih zaljubljenika u prirodu i aktivan odmor. Foto: Promo





Bez obzira na to da li dolaziš da pomeriš svoje sportske granice, podržiš prijatelje ili jednostavno uživaš u planinskoj atmosferi, ovaj vikend pruža sadržaj za svakoga. Ne čekaj poslednji trenutak – prijave na linku se zatvaraju za samo tri dana. Izaberi svoju disciplinu, prijavi se za Trail Race Kopaonik ili biciklističku trku Tri strane Kopaonika i postani deo jedne od najlepših letnjih sportskih priča u Srbiji. Bez obzira na to da li dolaziš da pomeriš svoje sportske granice, podržiš prijatelje ili jednostavno uživaš u planinskoj atmosferi, ovaj vikend pruža sadržaj za svakoga. Ne čekaj poslednji trenutak – prijave na linku www.prijavazatrku.rs

Sportske manifestacije organizuje sportsko udruženje "Na sve strane" iz Beograda, uz podršku Ministarstva turizma i omladine, Opštine Raška, Skijališta Srbije, Nacionalnog parka Kopaonik i policijske uprave grada Kraljeva i ispostave Kopaonik.



Vidimo se na Kopaoniku od 24. do 26. jula! Ne propusti priliku da budeš deo sportskog i planinskog vikenda koji se pamti.