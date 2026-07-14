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Ovogodišnje izdanje Zemun Festa spremno je da pomeri sve granice i priredi najjači festivalski vikend ovog leta na Dunavu.

Organizatori su zaokružili zvaničan muzički program koji će od 19. do 23. avgusta okupiti najtraženija regionalna i evropska imena na Zemunskom keju, a nakon što su ulaznice puštene u prodaju, na tikening platformama zavladalo je nezapamćeno interesovanje publike.

„Early Bird“ ulaznice po promotivnim cenama su u prodaji sa čak 50 odsto popusta, pa je za ulaznicu za parter potrebno izdvojiti 1000 dinara, dok ulaznica za fan pit košta 1500 dinara po festivalskom danu. Zbog ogromnog interesovanja publike, kao i ograničenog prostora na Zemunskom keju, organizatori apeluju da se ulaznice nabave na vreme, putem sajtova sajta efinity.rs i tickets.rs.

Ovogodišnji program donosi žanrovski najbogatiji miks do sada, spajajući najtraženije regionalne zvezde, rok legende, elektro i hip-hop imena koja garantuju vrhunsku produkciju i atmosferu za pamćenje.

Evrovizijska senzacija i regionalni fenomen, Baby Lasagna, potvrdio je svoj dolazak na festival, a na Zemunski kej donosi prepoznatljiv vajb i eksplozivnu energiju. Da finale festivala bude za pamćenje pobrinuće se i izuzetno popularni domaći izvođač 2soma, čiji nastup zatvara ovogodišnju manifestaciju.

Pored njih, publika će tokom festivalskih dana uživati u ekskluzivnim nastupima megazvezde Devita, legendarnog dr Neleta Karajlića, regionalnog rep kralja Eda Maajke, tajanstvenog elektro-pop dua Nipplepeople, kao i sastava Who See i Regina.

Kao poseban poklon posetiocima, festival se otvara u četvrtak uz Family Day i potpuno besplatan ulaz za sve, a besplatni program predvodiće kultni Cane i Partibrejkers, uz podršku sastava Deca iz vode i pobednika festivala Zemunsko proleće.

Foto: Promo



