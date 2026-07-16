Košarkaški šampion na čelu sabora: Marko Kešelj je domaćin ovogodišnjeg Sabora trubača u Guči Sprema se još jedno nezaboravno leto u Dragačevu
Ovogodišnji, 65. Dragačevski sabor trubača u Guči, koji se održava od 7. do 9. avgusta, imaće posebnog domaćina - proslavljenog srpskog košarkaša, reprezentativca i aktuelnog državnog sekretara u Ministarstvu sporta, Marka Kešelja.
Kešelj će tako nastaviti tradiciju uspešnih sportista koji su imali čast da ponesu titulu domaćina i podignu saborsku zastavu. Njegovo ime na čelu manifestacije garantuje sjajnu energiju u varošici koja decenijama unazad okuplja stotine hiljada posetilaca iz celog sveta, pretvarajući Dragačevo u prestonicu trube i autentičnog srpskog meraka.
Glavno mesto zbivanja i ove godine biće Glavna pozornica na Stadionu, gde će tokom tri dana programa nastupiti najbolji od najboljih - najpoznatiji majstori trube. Upravo na ovom mestu održaće se glavni program i spektakularno takmičenje najboljih trubačkih orkestara Srbije, koji će poslednjeg saborskog dana ukrstiti trube u borbi za najprestižnije nagrade. Pored stadiona, bogat kulturno-umetnički program, nastupi folklornih ansambala, takmičenje zdravičara i izložbe starih zanata odvijaće se na prepoznatljivoj pozornici kod Kulturnog centra Guča i u samom centru varošice.
Iza organizacije ovogodišnjeg jubilarnog Sabora, koji garantuje vrhunsku produkciju i očuvanje tradicije, zajednički stoje Skymusic, Kulturni centar Guča, Turistička organizacija Dragačevo i Opština Lučani.
Ova svetski poznata manifestacija prešla je ogroman put od skromnih početaka 1961. godine, kada su se u porti gučke crkve takmičila svega četiri lokalna orkestra. Danas je Guča globalni fenomen, apsolutni brend Srbije i festival koji je uspeo da zabeleži istorijsku posetu od čak 700.000 ljudi.
Ovog avgusta, tradicija se nastavlja u punom sjaju. Uz domaćinsku dobrodošlicu Marka Kešelja na čelu Sabora i vrhunsku produkciju na glavnim pozornicama, Guča je spremna za još jedno poglavlje za pamćenje. Vidimo se tamo gde truba najbolje zvuči!