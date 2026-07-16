Ovogodišnji, 65. Dragačevski sabor trubača u Guči, koji se održava od 7. do 9. avgusta, imaće posebnog domaćina - proslavljenog srpskog košarkaša, reprezentativca i aktuelnog državnog sekretara u Ministarstvu sporta, Marka Kešelja.

Kešelj će tako nastaviti tradiciju uspešnih sportista koji su imali čast da ponesu titulu domaćina i podignu saborsku zastavu. Njegovo ime na čelu manifestacije garantuje sjajnu energiju u varošici koja decenijama unazad okuplja stotine hiljada posetilaca iz celog sveta, pretvarajući Dragačevo u prestonicu trube i autentičnog srpskog meraka.

Glavno mesto zbivanja i ove godine biće Glavna pozornica na Stadionu, gde će tokom tri dana programa nastupiti najbolji od najboljih - najpoznatiji majstori trube. Upravo na ovom mestu održaće se glavni program i spektakularno takmičenje najboljih trubačkih orkestara Srbije, koji će poslednjeg saborskog dana ukrstiti trube u borbi za najprestižnije nagrade. Pored stadiona, bogat kulturno-umetnički program, nastupi folklornih ansambala, takmičenje zdravičara i izložbe starih zanata odvijaće se na prepoznatljivoj pozornici kod Kulturnog centra Guča i u samom centru varošice.