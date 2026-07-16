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Posle ogromnog uspeha serije "Sulejman Veličanstveni", na Kurir televiziju stiže istorijska saga za koju poznavaoci tvrde da će otići korak dalje. Od sutra gledaoci će imati priliku da prate "Sultaniju Kosem - Sulejmanovo nasleđe", priču o jednoj od najuticajnijih žena Osmanskog carstva, koja je iz senke upravljala imperijom i obeležila čitavu jednu epohu. O tome zbog čega se od nove serije očekuje još veći uspeh govorili su pisac Stefan Mihajlovski i urednica Kurir televizije Teodora Borozan.

"Ovo je mnogo bolje od Sulejmana"

Teodora Borozan nije krila uzbuđenje zbog premijere nove serije i istakla je da publiku očekuje pravi televizijski spektakl.

- Čast mi je što danas imam priliku da najavim ovu seriju koja će se ekskluzivno emitovati kod nas na Kurir televiziji. Slobodno mogu da kažem da nas očekuje nešto što je mnogo bolje od "Sulejmana". To nije samo moje subjektivno mišljenje zato što sam bila veliki fan te serije, već zaista mislim da će "Sultanija Kosem" tek zaludeti Srbiju, ali i čitav region - rekla je Borozan.

Govoreći o glavnoj junakinji, istakla je da je Kosem bila daleko moćnija figura od Hurem.

- Ljudi uglavnom misle da je Hurem bila najmoćnija žena Osmanskog carstva. Međutim, Kosem je bila mnogo moćnija. Hurem jeste od robinje postala Sulejmanova supruga i ostavila ogroman trag, ali Kosem je bila majka dvojice sultana i u jednom periodu praktično regent koji je upravljao carstvom dok njeni sinovi nisu odrasli. Nije slučajno što se taj deo istorije naziva dobom žena sultanija, jer su upravo žene tada donosile najvažnije političke odluke. Njena reč imala je ogromnu težinu, a bila je izuzetno vešt politički strateg - objasnila je Borozan.

Teodora Borozan urednica Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

"Serija je pažljivije urađena nego Sulejman"

Pisac Stefan Mihajlovski smatra da je upravo kvalitet produkcije razlog zbog kojeg će nova serija osvojiti publiku.

- Pre svega želim da čestitam Kurir televiziji što je kupila ovakav svetski hit. To je zaista veliki potez i hrabra odluka. Obavezno preporučujem svima da pogledaju seriju. Po mom mišljenju, mnogo je bolje napisana od "Sulejmana". Kada se radio "Sulejman", autori nisu mogli ni da pretpostave da će postati svetski fenomen. Ovde se mnogo više vodilo računa o svakom detalju, o scenariju, likovima, dinamici i istorijskim činjenicama. Radnja je mnogo brža, nema praznog hoda i praktično iz epizode u epizodu stalno se nešto dešava - rekao je Mihajlovski.

Dodaje da je i istorijska autentičnost na znatno višem nivou.

- U "Sulejmanu" smo imali dosta izmišljenih likova i događaja, dok su se ovde autori mnogo više oslanjali na istorijske izvore. Naravno, i dalje postoji dramska obrada, ali je priča daleko ubedljivija. Ono što je zanimljivo jeste da se i "Sulejman" zapravo gledao najviše zbog Hurem, a ne zbog samog Sulejmana. Ako je Hurem izazvala toliku pažnju, onda možete da zamislite šta će tek biti sa Kosem, ženom koja je nakon smrti supruga preuzela praktično upravljanje čitavim carstvom - istakao je.

Govoreći o njenom političkom uticaju, Mihajlovski kaže da je upravo to ono što ovu istorijsku ličnost čini jedinstvenom.

- Ona nije samo čuvala presto dok su njena deca bila mala. Učestvovala je u svim važnim političkim odlukama, određivala savezništva, ženila i udavala članove porodice tako da očuva vlast. Kroz seriju se jasno vidi kako se razvija kao političar, ali i kako je ogromna moć vremenom menja. To je jedan veoma zanimljiv psihološki razvoj lika koji publiku drži od početka do kraja - rekao je on.

Stefan Mihajlovski pisac Foto: Kurir Televizija

Zašto Srbi toliko vole turske serije?

Borozan smatra da publiku već godinama privlači spoj istorije, intriga i vrhunske produkcije.

- Mi smo narod koji zaista voli turske serije. Bilo da su to ljubavne priče ili istorijske sage, one nas na neki način i obrazuju. Naravno, uvek treba napraviti razliku između istorijskih činjenica i umetničke slobode. U "Sulejmanu" je bilo dosta izmišljenih likova i situacija, pa su mnogi mislili da su muškarci i žene u Topkapi palati stalno zajedno, što istorijski nije bilo moguće. Upravo zbog toga je "Sultanija Kosem" mnogo pažljivije pripremana. Vodilo se računa o svakom detalju i zato je ceo projekat ozbiljniji nego što je to bio slučaj sa "Sulejmanom", koji je postao svetski hit gotovo neočekivano - rekla je ona.

Kako kaže, veliku ulogu imaju i glumci koje je publika već zavolela.

- Volimo kada iste glumce gledamo u različitim ulogama. Publika ih pamti iz prethodnih serija i upravo to dodatno privlači gledaoce. Mislim da smo sa "Sulejmanom" napravili veliki bum, ali tek ćemo videti šta će se desiti sa "Sultanijom Kosem". Verujem da će izazvati još veću pažnju - ocenila je Borozan.

"Turske serije srušile su mnoge predrasude"

Govoreći o fenomenu turskih serija, Borozan smatra da su upravo one promenile način na koji deo publike posmatra Tursku.

- Sećam se koliko je dolazak Bali-bega u Srbiju izazvao oduševljenje. Bila sam devojčica i dobro pamtim kakva je to euforija bila. Kasnije je i glumac koji je igrao Sulejmana izazvao ogromnu pažnju kada je došao u Beograd. Mislim da su upravo serije uspele da sruše mnoge stereotipe i predrasude koje su ljudi imali. Kroz muziku, glumce i priče ljudi su počeli drugačije da gledaju na Tursku, bez obzira na istorijske okolnosti i politiku - rekla je ona.

Mihajlovski ističe da su turske serije odavno postale globalni fenomen.

- Njih danas gleda ceo svet. Čak su i zemlje Latinske Amerike, koje su bile kolevka telenovela, počele da prave rimejkove turskih serija. To dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Kod nas su ljudi odavno prihvatili taj format i upravo zbog toga verujem da će i "Sultanija Kosem" ostvariti veliki uspeh. Produkcija je vrhunska, kostimi impresivni, gluma odlična, a priča puna političkih spletki, ljubavi i borbe za vlast. To je ono što publika želi da gleda - zaključio je Mihajlovski.

03:45 HUREM JE BILA MOĆNA, ALI KOSEM JE VLADALA CARSTVOM! Otrkivamo zašto će nova hit serija zaludeti Srbiju:"Mnogo je bolja od Sulejmana" Izvor: Kurir televizija

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