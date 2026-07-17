Na čelu sastava je Dino Jelusić, čovek koga je legendarni David Coverdale lično izabrao da peva i svira na oproštajnoj turneji kultnog Whitesnake-a. Dino već godinama važi za jedan od najbrutalnijih i najdominantnijih vokala nove generacije na planeti, a sa svojim autorskim bendom Jelusick donosi teške gitarske rifove, suludu dinamiku i nastup koji uživo zvuči neverovatno uvežbano, moćno i beskompromisno. Njihov album prvenac „Follow the Blind Man“ pokupio je brutalne kritike i priznanja širom sveta, dok drugim studijskim izdanjem „Apolitical Ecstasy“ bend nastavlja da pomera granice modernog zvuka i dokazuje da su u samom vrhu svetske scene. Beogradska publika će se na Ušću uživo uveriti zašto ovaj sastav važi za koncertnu silu koja jednostavno ne zna da povuče kočnicu.

Pre nego što na scenu izađu apsolutne ikone teškog zvuka, britanski Judas Priest, binu će propisno protresti Jelusick - regionalna senzacija sa svetskim renomeom, koja trenutno isporučuje najmoćniji hard rok i moderni metal zvuk u ovom delu Evrope.

Nakon što Jelusick postavi standard i potpuno zagreje masu na Ušću, uslediće frontalni udar legendarnih britanskih velikana. Predvođeni neuništivim „Metalnim Bogom“ Robom Halfordom, čiji vokal i u osmoj deceniji života prkosi zakonima fizike, Judas Priest dolaze u Beograd u okviru velike evropske turneje.

Ovaj koncert donosi nam istorijski susret sa živim ikonama koje su pre više od pedeset godina u Birmingemu udarile temelje zvuku, imidžu i snazi modernog metala. Upravo su oni na veliku scenu lansirali prepoznatljivu estetiku kože i nitni - vizuelni pečat koji je vremenom prerastao u univerzalno obeležje čitave rok kulture. Ova neprocenjiva zaostavština krunisana je 2022. godine, kada su trijumfalno uvršteni u čuvenu Rock and Roll Hall of Fame.

Svoj put Judas Priest su započeli davne 1969. godine, krenuvši iz birmingemskih čeličana pravo ka globalnom muzičkom vrhu, uz više od 50 miliona prodatih albuma širom planete. Njihov diskografski opus predstavlja pravi bukvar žanra: od epohalnog izdanja „British Steel“ (1980) i višestruko platinastog „Screaming for Vengeance“ (1982), preko albuma „Firepower“ (2018) koji se upisao kao jedan od njihovih najvećih uspeha u karijeri (plasiravši se u top 5 u čak 17 država i zabeleživši njihov istorijski rekord na američkoj listi), pa sve do aktuelnog studijskog remek-dela „Invincible Shield“ (2024) koje je pokorilo globalne top liste. Pored toga što su osvojili prestižnu Grammy nagradu za najbolju metal izvedbu sa numerom „Dissident Aggressor“, njihovi legendarni nastupi na istorijskim festivalima kao što su „Live Aid“, „US Festival“ i „Monsters of Rock“ u Doningtonu definisali su stadionske spektakle i postavili visoke standarde koje i danas prate milioni širom sveta.

Ulaznice za koncert Judas Priest 28. avgusta na Ušću dostupne su putem sajta efinity.rs i eFinity aplikacije kao i na svim eFinity i MojKiosk prodajnim mestima.