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Nema tog letnjeg dana koji ne može da bude malo lepši uz dobru atmosferu. Nekada je to samo nekoliko minuta mira uz jutarnju kafu dok grad još nije potpuno živ. Nekada su to večeri koje počnu neplanirano – poziv prijateljima u poslednjem trenutku, lagana večera, muzika u pozadini i razgovori koji se produže mnogo duže nego što smo planirali.

Terasa leti postaje više od prostora između četiri zida. Ona postaje mala oaza za predah, mesto gde započinjemo dan, završavamo obaveze ili pravimo pauzu od užurbanog ritma. Ne mora da bude velika niti savršeno uređena – najvažnije je da nosi naš lični pečat i da u njoj postoji prostor za trenutke koji nam prijaju.

Jer najlepše uspomene često ne nastaju na velikim putovanjima ili pažljivo organizovanim događajima. Nekada nastanu upravo onda kada nemamo plan.

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1. Kreirajte atmosferu koja vas poziva da usporite

Leto nas prirodno vraća jednostavnijim stvarima. Više vremena provodimo napolju, tražimo male pauze tokom dana i biramo okruženje u kojem možemo da se opustimo.

Dovoljno je nekoliko detalja da terasa dobije potpuno novu energiju. Udoban jastuk za omiljenu stolicu, biljke koje unose svežinu, solarne lampice koje stvaraju toplu atmosferu kada padne mrak ili sto pripremljen za večeru sa dragim ljudima.

2. Pretvorite svakodnevne trenutke u male rituale

Jedna od najlepših stvari kod leta jeste što obični trenuci dobijaju drugačiji značaj. Jutarnja kafa ima poseban ukus kada je pijemo na terasi. Nekoliko stranica knjige deluje kao pravi odmor kada ih čitamo uz povetarac. Uživanje u sočnoj krišci lubenice koja kaplje svuda oko nas. Razgovor sa prijateljima postaje kvalitetniji kada nema žurbe. Upravo ti mali rituali pomažu nam da usporimo i više budemo prisutni u trenutku.

3. Ostavite prostor za spontanost

Leto nije samo godišnje doba – ono je podsetnik da napravimo više prostora za male stvari koje nas raduju. Najlepši deo leta često je upravo ono što nismo planirali. Veče koje je počelo samo jednom kafom na terasi, a završilo se satima lekovitog razgovora. Ili za stolom za kojim se okupljaju prijatelji i večerima koje nisu imale plan, a postale su najlepše uspomene.

Foto: Shutterstock

4. Detalji koji čine letnje večeri jednostavnijim

Kada se terasa napuni prijateljima, kada se razgovori produže do kasno u noć i kada se poslednji zraci sunca zamene svetlom lampica, upravo mali detalji doprinose atmosferi. Omiljena muzika, čaše na stolu, udobna stolica iz koje se ne ustaje i stvari koje su nam pri ruci kada ih zatrebamo.

Tokom leta posebno cenimo predmete koji se lako uklapaju u naš ritam – one koji ne zahtevaju mnogo razmišljanja, već jednostavno postaju deo svakodnevice. Od lagane garderobe i aksesoara koje biramo za izlaske, do uređaja koje nosimo sa sobom, danas tražimo rešenja koja spajaju funkcionalnost, praktičnost i dizajn.

Za punoletne korisnike nikotinskih proizvoda koji koriste uređaje za zagrevanje duvana, IQOS ILUMA i može biti jedan od takvih detalja. Tehnologija zagrevanja duvana bez sagorevanja znači da nema dima i pepela, što može doprineti prijatnijem iskustvu tokom letnjih druženja na otvorenom, uz ne zadržavanja neprijatnog mirisa na odeći, kosi i rukama u poređenju sa tradicionalnim pušenjem.

IQOS ILUMA i uređaji razvijeni su sa fokusom na intuitivno korišćenje i minimalistički dizajn, a različiti dodaci omogućavaju personalizaciju uređaja prema ličnom stilu. Više informacija dostupno je na zvaničnoj IQOS stranici.

Za one koji su do sada kombinovali cigarete i uređaje za zagrevanje duvana, prelazak na bolje alternative donosi manje štetno iskustvo. Međutim, da bi se postigla stvarna razlika, neophodan je potpuni prelazak na alternative – bez kombinovanja sa cigaretama.

5. Najlepši detalj svakog prostora su ljudi

Na kraju, nijedan komad nameštaja, dekoracija ili savremeni uređaj ne mogu da zamene ono najvažnije – atmosferu koju stvaramo sa ljudima koje volimo.

Jer terasa nije posebna zbog onoga što se na njoj nalazi, već zbog trenutaka koji se na njoj događaju. Zbog smeha koji se čuje preko stola, razgovora koji se nastavlja i kada je kafa odavno popijena i večeri koja je počela sasvim obično, a završila se kao jedna od onih koje pamtimo.

Možda su upravo zato najlepši letnji trenuci oni bez plana – oni koji nastanu spontano, u društvu dragih ljudi, uz male rituale koji svakodnevicu čine lepšom.

IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne osobe koje bi inače nastavile da puše ili koriste druge nikotinske proizvode.