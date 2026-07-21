PREPREKE, IZDAJA I BORBA ZA PRAVDU I PRAVU LJUBAV - SERIJA „KAO GROM IZ VEDRA NEBA“, OD PONEDELJKA, 27. JULA, NA KURIR TELEVIZIJI, RADNIM DANIMA OD 22.15
Na Kurir televiziji, od ponedeljka, 27. jula, svakog radnog dana od 22.15 gledajte mini-seriju “Kao grom iz vedra neba”, melodramu koja prati život devojke Valje, koja se bori sa preprekama, izdajama i borbom za pravdu, nakon što joj jedan događaj iz temelja promeni život.
Sve počinje jedne noći kada Valju pokušavaju da napadnu i siluju, ali joj u pomoć pritrčava mladić po imenu Aleksej. Između njih dvoje se rađa simpatija. Međutim, njihov odnos je odmah osuđen na probleme, jer Valjina ljubomorna koleginica i prijateljica, izvesna Olesja, gaji tajna osećanja prema Alekseju.
Zaplet se dodatno komplikuje kada Aleksej odlazi u zatvor. Tokom njegovog odsustva, Valja gubi posao i ostaje prepuštena sama sebi. Kada Aleksej konačno odsluži kaznu i vrati se na slobodu, suočava se sa šokantnom vešću da se njegova bivša devojka u međuvremenu udala, a Valja se u borbi za opstanak i sreću suočava sa brojnim spletkama i dramatičnim obrtima.
Ne propustite, od 27. jula, svakog radnog dana na Kurir televiziji, u terminu od 22.15.