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Više od pet decenija nakon što su osvojili svetsku scenu, najveći hitovi grupe ABBA stižu u Plavu dvoranu Sava Centra kroz posebno koncertno izdanje. ABBA Symphonic Tribute Show održaće se 23. decembra 2026. godine, a publici će doneti poznate pesme grupe ABBA u izvođenju tribute benda uz pratnju simfonijskog orkestra i hora.

Od pobede na Evroviziji 1974. godine sa pesmom „Waterloo“, ABBA je postala jedan od najznačajnijih bendova u istoriji popularne muzike. „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „The Winner Takes It All“ i „Gimme! Gimme! Gimme!“ samo su deo repertoara koji je obeležio generacije i ostao prisutan decenijama nakon svog nastanka.

U posebnom simfonijskom aranžmanu, publika će imati priliku da čuje pesme koje poznaje celog života kroz drugačiji zvuk i bogatiji koncertni format - spoj prepoznatljivih melodija, snažnih vokala i velikog orkestarskog izvođenja.

Upravo spoj poznatih melodija i novog zvučnog doživljaja omogućava publici da pesme koje već decenijama poznaje čuje iz nove perspektive. Od plesnih hitova do emotivnih balada, repertoar grupeABBA i dalje pokazuje zašto njihova muzika zauzima posebno mesto kod publike širom sveta.

Foto: Chloe Production

ABBAmuzika odavno je prevazišla granice vremena u kojem je nastala. Njihove pesme i danas povezuju različite generacije, vraćaju uspomene i pronalaze nove slušaoce širom sveta.

Uoči praznika i završetka godine, Sava Centar biće mesto susreta sa muzikom koja je obeležila generacije, ovog puta u novom simfonijskom izdanju.