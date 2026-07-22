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Pored veličanstvenih večernjih koncerata i atmosferi na ulicama varošice, jubilarni 65. Dragačevski sabor trubača i ove godine donosi izuzetno bogat dnevni program na Pozornici Kulturnog centra Guča

Tokom sva tri saborska dana, od 7. do 9. avgusta, ova bina biće glavno stecište srpske baštine, folklora, izvornih nadmetanja i autentičnih zvukova trube.

Prvog saborskog dana, Pozornica Kulturnog centra Guča od 15:00h otvara svoja vrata koncertom „Iz srca Dragačeva“, gde će lokalni folklorni ansambli, izvorne pevačke grupe i trubački orkestri predstaviti svu raskoš svog kraja. Sledi jedno od najatraktivnijih nadmetanja Sabora - takmičenje zdravičara u besedništvu i izbor za najlepšu narodnu nošnju. Prvo saborsko popodne upotpuniće i sam vrhunac trubačke tradicije - nastup orkestara finalista, nakon čega sledi proglašenje pobednika popodnevnih takmičenja, dok je svečana završnica večeri rezervisana za koncert popularnih Sestara Gobović.

Subotnji program od 14:00h donosi pravu eksploziju narodne igre i mladalačke energije. Otvara ga kulturno-umetnički program „Igra kolo kraj Bjelice“, u okviru kojeg nastupaju brojni folklorni ansambli, nakon čega scenu preuzimaju gosti iz Kragujevca - KUD „Abrašević“. Popodne je ponovo rezervisano za lokalne dragulje i koncert „Iz srca Dragačeva“, dok će atmosfera dostići usijanje na Takmičenju mladih trubačkih orkestara Srbije. Zvuk poletnih truba nastavlja se kroz program „Truba trubu zove“ uz nastupe finalista, a kruna dana biće svečano proglašenje pobednika u kategoriji mladih orkestara.

Završni dan na Pozornici Kulturnog centra Guča, počinje takođe od 14:00h i proteći će u znaku vrhunskih folklornih izvođenja. Čačanski KUD „Abrašević“ predstaviće se bogatim programom i tradicionalnim igrama, dok će posebnu emociju i radost na scenu doneti umetnički ansambl „Deca Graca“ pod rukovodstvom Julijane Protić, čime će na najlepši način biti zaokružen dnevni kulturni program ovogodišnjeg jubileja.

Pozornica Kulturnog centra Guča i ove godine ostaje nezaobilazno mesto za sve posetioce koji žele da osete autentični duh Sabora, uživaju u srpskoj nošnji, tradicijskoj pesmi i bodre mlade nade trube koje čuvaju naš identitet od zaborava.

Foto: Promo