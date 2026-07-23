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Otvorite Spotify i dočekaće vas plejlista napravljena baš za vas. Netflix već zna koji su vaši favoriti i nepogrešivo vam preporučuje koju seriju da pogledate sledeću. Telefon prepoznaje vaše navike, sat vas podseća kada je vreme da ustanete, a čak i onlajn prodavnice sve ređe prikazuju iste proizvode različitim ljudima. Svet se promenio gotovo neprimetno. Univerzalna rešenja polako odlaze u prošlost, a personalizacija postaje novo očekivanje.

I nije reč samo o tehnologiji. Reč je o osećaju da nas proizvodi i usluge razumeju.

Foto: Direct Media/WARP

Zašto toliko volimo stvari koje deluju kao da su napravljene baš za nas? Psiholozi već godinama proučavaju fenomen personalizacije i objašnjavaju da ljudi prirodno gravitiraju izborima koji potvrđuju njihov identitet. Ne biramo samo ono što nam je praktično – biramo ono što govori nešto o nama. Zato danas ne kupujemo samo patike, telefon ili kofer. Biramo boju, materijal, detalje, dodatke i mogućnost da proizvod prilagodimo sopstvenom stilu. To nije prolazni trend, već deo šire promene u načinu razmišljanja. Savremeni potrošači žele da imaju kontrolu nad iskustvom koje koriste svakog dana. Kraj ere univerzalnih proizvoda

Nekada je važilo pravilo "jedan proizvod za sve". Danas uspevaju oni brendovi koji korisnicima daju mogućnost izbora. To se vidi svuda oko nas. Automobili pamte položaj sedišta svakog vozača. Pametni telefoni omogućavaju da prilagodimo gotovo svaki detalj interfejsa. Sportski satovi analiziraju naše navike i nude preporuke prilagođene upravo nama. Personalizacija više nije luksuzna opcija. Ona postaje standard. Razlog je jednostavan – ljudi žele da tehnologija prati njihov život, a ne da se oni prilagođavaju tehnologiji. Lični stil ne završava se garderobom

Dugo smo personalizaciju povezivali uglavnom sa modom. Danas se ona proširila na gotovo svaki predmet koji svakodnevno koristimo. Boje, materijali, dodaci i različite mogućnosti prilagođavanja postali su način da i funkcionalni proizvodi dobiju lični pečat. Taj trend prisutan je i kada je reč o uređajima namenjenim punoletnim korisnicima nikotina. IQOS korisnicima nudi mogućnost da uređaj prilagode sopstvenom stilu kroz različite IQOS aksesoare – od futrola i omotača do prstenova i izbora boja, pa uređaj može da izgleda upravo onako kako korisniku odgovara.

Foto: Direct Media/WARP

Personalizacija danas ide mnogo dalje od izgleda Možda je još zanimljivije to što savremena personalizacija više nije samo estetska. Sve češće želimo da i način na koji proizvod funkcioniše bude prilagođen našim navikama. Zato IQOS aplikacija korisnicima određenih modela omogućava pristup dodatnim funkcijama uređaja i prilagođavanje pojedinih podešavanja sopstvenim preferencijama. U zavisnosti od modela, moguće je podesiti funkcije kao što su FlexBattery, FlexPuff, Pause Mode i AutoStart, kao i osvetljenje ekrana uređaja. Takav pristup pokazuje kako se personalizacija danas više ne odnosi samo na izgled proizvoda, već i na način na koji ga koristimo. Kada proizvod prati korisnika, a ne obrnuto

Možda upravo u tome leži najveća promena modernog života. Najbolji proizvodi više nisu oni koji imaju najdužu listu funkcija, već oni koji uspevaju da se neprimetno uklope u svakodnevne navike svojih korisnika. Za punoletnog korisnika nikotina to znači mogućnost da proizvod prilagodi sopstvenom stilu, ali i načinu korišćenja. Za one koji i dalje kombinuju cigarete i uređaje za zagrevanje duvana, potpuni prelazak na bolju alternativu u odnosu na cigarete donosi manje štetno iskustvo nego kombinovanje oba proizvoda. Ipak, najbolja odluka koju svaki punoletni pušač ili punoletni korisnik nikotina može doneti jeste da potpuno prestane sa upotrebom duvana i nikotina. Personalizacija zato nije samo pitanje estetike. Ona postaje način na koji tehnologija prati naše potrebe, pojednostavljuje svakodnevicu i omogućava da iskustvo bude prilagođeno upravo nama – jer u svetu u kome su navike, ritam života i očekivanja svakog pojedinca drugačiji, univerzalna rešenja više jednostavno nisu dovoljna. IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne osobe koje bi inače nastavile da puše ili koriste druge nikotinske proizvode.