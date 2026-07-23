Pravi ROK SPEKTAKL na UŠĆU: DIRE STRAITS LEGACY stižu u Beograd - ulaznice u prodaji od SUTRA!
Beogradsko Ušće biće poprište još jednog velikog muzičkog događaja! U subotu, 29. avgusta, u organizaciji Skymusic-a, pred beogradsku publiku stiže "DSL Dire Straits Legacy" - projekat koji okuplja originalne muzičare jednog od najvećih rok bendova svih vremena.
Za sve ljubitelje čvrstog zvuka i neprolaznih hitova, ovo je vest godine. Umesto klasičnih tribute sastava, na binu na Ušću izlaze ljudi koji su sa Markom Knopflerom godinama punili stadione širom planete i prodali više od 120 miliona albuma.
Članovi originalne postave na jednoj bini
Beogradska publika imaće priliku da uživo vidi i čuje ključne muzičare koji su stvarali prepoznatljivi zvuk engleske grupe. Među njima su čuveni klavijaturista Alan Klark, član Rokenrol kuće slavnih koji je u grupi proveo više od decenije, gitarista Fil Palmer i perkusionista Deni Kamings, poznati po radu na kultnom albumu "On Every Street", kao i legendarni saksofonista Mel Kolins.
Na čelu ovog vrhunskog sastava je pevač i gitarista Mark Kaviljo, muzičar za koga publika i kritika širom sveta tvrde da Knopflerov prepoznatljivi stil i zvuke gitare prenosi sa neverovatnom preciznošću.
Hitovi uz koje su odrasle generacije
Pod otvorenim nebom na Ušću odjekivaće bezvremenske pesme koje su obeležile istoriju rok muzike: "Sultans of Swing", "Money for Nothing", "Brothers in Arms", "Romeo and Juliet", "Walk of Life" i mnoge druge. Nakon velike svetske turneje na kojoj ih je videlo više od 150.000 ljudi, bend stiže u Beograd spreman da napravi noć za pamćenje.
Ulaznice u prodaji već od sutra!
Interesovanje za ovaj spektakl je ogromno, a zvanična prodaja ulaznica počinje SUTRA u 11 časova. Svoje ulaznice možete nabaviti putem sajta efinity.rs, besplatne eFinity aplikacije, kao i na svim eFinity prodajnim mestima.
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