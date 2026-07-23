Za sve ljubitelje čvrstog zvuka i neprolaznih hitova, ovo je vest godine. Umesto klasičnih tribute sastava, na binu na Ušću izlaze ljudi koji su sa Markom Knopflerom godinama punili stadione širom planete i prodali više od 120 miliona albuma.

Beogradsko Ušće biće poprište još jednog velikog muzičkog događaja! U subotu, 29. avgusta, u organizaciji Skymusic-a, pred beogradsku publiku stiže "DSL Dire Straits Legacy" - projekat koji okuplja originalne muzičare jednog od najvećih rok bendova svih vremena.

Članovi originalne postave na jednoj bini

Beogradska publika imaće priliku da uživo vidi i čuje ključne muzičare koji su stvarali prepoznatljivi zvuk engleske grupe. Među njima su čuveni klavijaturista Alan Klark, član Rokenrol kuće slavnih koji je u grupi proveo više od decenije, gitarista Fil Palmer i perkusionista Deni Kamings, poznati po radu na kultnom albumu "On Every Street", kao i legendarni saksofonista Mel Kolins.

Na čelu ovog vrhunskog sastava je pevač i gitarista Mark Kaviljo, muzičar za koga publika i kritika širom sveta tvrde da Knopflerov prepoznatljivi stil i zvuke gitare prenosi sa neverovatnom preciznošću.