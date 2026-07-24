Ljubitelji svetskog rok zvuka 29. avgusta na Ušću imaće priliku da čuju muzičku ekipu koja je sa Markom Noflerom osvajala najveće svetske stadione i učestvovala u prodaji više od 120 miliona albuma.

Na domaću scenu izlaze muzičari koji su direktno gradili prepoznatljivi zvučni pečat engleske rok atrakcije. Publiku očekuje susret sa klavijaturistom Alanom Klarkom, članom Rokenrol kuće slavnih sa više od decenije staža u bendu, saksofonistom Melom Kolinsom, kao i gitaristom Filom Palmerom i perkusionistom Denijem Kamingsom, dvojcem poznatim po radu na čuvenom izdanju „On Every Street“. Mesto frontmena i vodeće gitare povereno je Marku Kavilju, izvođaču za kog svetska kritika ističe da sa fantastičnom tačnošću prenosi Noflerovu tehniku i emociju.

U organizaciji kompanije SKYMUSIC, u Beograd stiže „DSL Dire Straits Legacy“ - sastav koji čine originalni članovi ove kultne grupe.

Nakon izuzetno uspešne svetske turneje tokom koje ih je videlo preko 150.000 fanova, bend u Beograd donosi repertoar sastavljen od nekih od najvećih pesama u istoriji rok muzike. Publiku na Ušću očekuju uživo izvođenja kultnih numera poput „Sultans of Swing“, „Money for Nothing“, „Brothers in Arms“, „Romeo and Juliet“ i „Walk of Life“.

Zvanična prodaja ulaznica počela je danas, a ulaznice se mogu kupiti putem sajta efinity.rs, preko besplatne eFinity aplikacije, kao i na svim zvaničnim eFinity prodajnim mestima.