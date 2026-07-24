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Povodom smrti velike jugoslovenske dive, Olivere Katarine, legendarne glumice i pevačice koja je osvojila Kan i parisku Olimpiju, tokom vikenda pred nama, na Kurir televiziji biće prikazani filmovi u kojima je glumila i kroz koje je pokazala sav svoj raskošan talenat.

Pogledajte tokom dva dana vikenda, 25. i 26. jula neke od njenih najzapaženijih ostvarenja -“Skupljače perja”, “Crveni udar”, “San”, “Polenov prah”.

“Skupljači perja” – subota u 9.00 i nedelja u 23.00

Radnja filma se bazira na životu Roma u jednom selu na severu Vojvodine, ali film se bavi daleko složenijim temama poput ljubavi, međuetničkih i socijalnih odnosa. „Skupljači perja“ se smatra za jedan od najznačajnijih filmova crnog talasa i jugoslovenske kinematografije uopšte.

1/5 Vidi galeriju Skupljači perja Foto: Promo

“Crveni udar” –u 23.00 i nedelja u 9.00

Foto: Promo

Kada su Nemci zaposeli, 1941. godine, Trepču, najveći rudnik olova u Evropi, tako značajan za njihovo naoružanje, rudari ovog rudnika, raznih nacionalnosti, poznati po svojim predratnim štrajkovima, započinju sa diverzijama. Vični dinamitu, vode bitku sa žestinom i oporim humorom koji poznaju samo ljudi izloženi smrtnoj opasnosti.

Foto: Promo

“San” – subota u 01.00 i nedelja u 7.00

U vreme kada je Evropa sanjala o slobodi 1941. godine, Čačak i Užice su bili slobodni gradovi. U tim oslobođenim gradovima, devojka i mladić sanjaju o lepšoj i boljoj budućnosti. Međutim, rat im prekida snove. Nemci nadiru ponovo, partizani se povlače, mrtvi ostaju na straži.

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“Polenov prah” – subota u 3.00 i nedelja u 1.10.

Mladi novinar dolazi u jedno malo bosansko mesto kako bi napisao članak o tamošnjim stanovnicima. Radnja prati njegove tamošnje doživljaje, koji uključuju ljubavnu vezu sa studentkinjom.