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Balkanska trap i R&B kraljica, muzička superzvezda i umetnica koja redefiniše regionalni zvuk, Senidah, po prvi put stiže u Niš. Veliki solistički koncert zakazan je za 22. oktobar u Hali Čair, u organizaciji SKYMUSIC i Music Week Concerts.

Od trenutka kada je svojim prvim velikim koncertom na Tašmajdanu zakoračila u novu fazu karijere, Senidah ne prestaje da pomera granice. Rasprodati koncerti, velike evropske dvorane i publika koja njene pesme peva od Ljubljane do Beograda samo su deo priče o ženi koja je uspela da balkanski senzibilitet pretvori u zvuk koji funkcioniše daleko izvan granica regiona. Njena muzika nikada nije stala u jednu fioku. R&B, pop, trap, drill i elektronika se u Senidinim pesmama, sudaraju direktno sa balkanskim melosom, snažnim melodijama i autentičnim vokalom. Rezultat je geneza zvuka koji je nemoguće pomešati sa bilo čijim drugim.

Kroz studijske albume „Bez Tebe“, „Za Tebe“ i „Sen i Dah“, kao i saradnje sa imenima poput Cobyja, Dina Merlina, Jale Brata i Bube Corellija, Senidah je izgradila jedan od najprepoznatljivijih muzičkih izraza na regionalnoj sceni. U Hali “Čair”, 22. oktobra, očekuje nas prvi veliki susret Senide i niške publike - susret koji je odavno trebalo da se dogodi. Na sceni na kojoj je još nismo gledali u ovakvom formatu, Senidah će po prvi put pred niškom publikom izvesti svoje najveće hitove i otvoriti još jedno poglavlje na svom velikom koncertnom putu. Ulaznice za koncert dostupne su putem sajta eFinity.rs, eFinity aplikacije i na svim eFinity i MojKiosk prodajnim mestima.

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