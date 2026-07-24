Pola veka čistog rokenrola: ATOMSKO SKLONIŠTE 11. SEPTEMBRA slavi jubilej NA TAŠMAJDANU
Retko koji bend sa ovih prostora može da se pohvali da je izgurao pola veka na sceni, a da je pritom ostao veran svom originalnom, tvrdom zvuku. Legendarno Atomsko sklonište ove godine obeležava upravo taj, istorijski jubilej - 50 atomskih godina, a velika beogradska proslava zakazana je za petak, 11. septembar na stadionu Tašmajdan, u organizaciji Skymusic-a.
Kada su davnih sedamdesetih u Puli krenuli sa radom, retko ko je mogao da pretpostavi da će njihove pesme, prepoznatljive po žestokim rifovima i vizionarskim tekstovima, postati obavezna lektira za sve generacije na ovim prostorima. Pola veka kasnije, te pesme zvuče jednako aktuelno i moćno.
Koncert na Tašu biće prilika da se na jednom mestu, pod otvorenim nebom, prođe kroz kompletnu istoriju benda. Publika će uživo čuti horske himne bez kojih nijedna rok svirka ne može da prođe - od „Paklenih vozača” i „Pomorac sam majko”, preko emotivnih „Žuti kišobran” i „Treba imat dušu”, pa sve do kultne „Djevojka broj 8”.
Ekipa predvođena Brunom Langerom donosi na Tašmajdan onu istu, sirovu energiju koja ih drži na vrhu već pedeset godina. Ovoj velikoj rokenrol proslavi na sceni će se pridružiti i sjajna ekipa prijatelja i specijalnih gostiju, koji će zajedno sa bendom podeliti energiju ovog istorijskog trenutka.
Organizatori najavljuju koncertnu produkciju koja priliči ovako velikom jubileju, ali ono što je najvažnije - biće to pre svega vrhunska svirka i proslava muzike koja je preživela sve testove vremena.
Ulaznice za ovaj rokenrol spektakl od danas se mogu kupiti putem sajta efinity.rs, eFinity aplikacije, na blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra i na preko 1.000 Mojkiosk lokacija širom Srbije.
S obzirom na to da je reč o jednom od najvažnijih koncerata ove sezone i jubileju koji se viđa jednom u životu, obezbedite svoje mesto na stadionu Tašmajdan na vreme.