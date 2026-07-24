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Retko koji bend sa ovih prostora može da se pohvali da je izgurao pola veka na sceni, a da je pritom ostao veran svom originalnom, tvrdom zvuku. Legendarno Atomsko sklonište ove godine obeležava upravo taj, istorijski jubilej - 50 atomskih godina, a velika beogradska proslava zakazana je za petak, 11. septembar na stadionu Tašmajdan, u organizaciji Skymusic-a.

Kada su davnih sedamdesetih u Puli krenuli sa radom, retko ko je mogao da pretpostavi da će njihove pesme, prepoznatljive po žestokim rifovima i vizionarskim tekstovima, postati obavezna lektira za sve generacije na ovim prostorima. Pola veka kasnije, te pesme zvuče jednako aktuelno i moćno. Koncert na Tašu biće prilika da se na jednom mestu, pod otvorenim nebom, prođe kroz kompletnu istoriju benda. Publika će uživo čuti horske himne bez kojih nijedna rok svirka ne može da prođe - od „Paklenih vozača” i „Pomorac sam majko”, preko emotivnih „Žuti kišobran” i „Treba imat dušu”, pa sve do kultne „Djevojka broj 8”.