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„Brunch u parku“, novi boutique festival koji će 29. i 30. avgusta oživeti Donji grad Kalemegdana, pored bogatog muzičkog programa donosi i posebno osmišljenu „My Family“ zonu – prostor namenjen deci i porodicama, u kojem će najmlađi posetioci tokom oba festivalska dana, od 12 do 17 časova, moći da uživaju u brojnim predstavama, radionicama, edukativnim sadržajima, sportskim aktivnostima i druženju sa životinjama.

Foto: Promo

Ideja „My Family“ zone jeste da roditeljima omogući da zajedno sa decom provedu kvalitetan dan u prirodi, uz sadržaje koji podjednako zabavljaju, podstiču kreativnost i bude radoznalost. Tokom oba festivalska dana mališane očekuje raznovrstan program na bini, ali i niz interaktivnih aktivnosti koje će Donji grad Kalemegdana pretvoriti u veliku porodičnu igraonicu na otvorenom.

Prvog festivalskog dana program na bini otvara javni čas Baletskog studija „Princeza“, nakon čega sledi omiljeni četvoronožni junak Koki retriver u akciji, koji će pokazati svoje najbolje trikove i kroz zabavnu demonstraciju upoznati posetioce sa osnovama dresure pasa, otkrivajući trikove za koje mnogi nisu ni znali da ih njihovi ljubimci mogu savladati. Mališani će potom uživati u energičnom koncertu benda „Nenormalni“, koji izvodi rock'n'roll za decu, dok će „Brodvej centar“ kroz scenski performans „Stranice u pokretu“ spojiti glumu, pokret i maštu. Završnicu programa na bini obeležiće Škola za rock i pop muziku „Master Blaster“, koja će najpre održati koncert, a potom i interaktivnu muzičku radionicu namenjenu deci.

Drugog festivalskog dana mališane očekuje podjednako uzbudljiv sadržaj – od javnog časa Baletskog studija „Princeza“, preko atraktivnog Magic Show-a sa životinjama, do interaktivnog naučnog programa Milana Popovića „Eksplodirajuća otkrića“, koji će kroz zabavne eksperimente približiti svet nauke najmlađima. Na bini će i u nedelju biti održani koncert i radionica Škole za rock i pop muziku „Master Blaster“, pa će deca i tog dana imati priliku da se oprobaju u svetu muzike uz iskusne mentore.

Pored scenskog programa, oba dana posetioce očekuje i veliki broj aktivnosti van bine. Najmlađi će moći da se oprobaju na sportskom poligonu „Survajzveri“, pod vođstvom Maše Kuprešanin i Lea Cvetkovića, učestvuju u radionicama drame i pokreta, upoznaju fascinantan svet gmizavaca kroz radionicu „Javnog akvarijuma i tropikarijuma“, uživaju u face painting-u, prisustvuju demonstracijama slobodnog leta ptica „Sokolarstva Rapkić“ i fotografišu se sa njima, dok će ljubitelji pasa imati priliku da se druže sa čuvenim Kokijem, zlatnim retriverom, i njegovim dresiranim prijateljima uz edukaciju profesionalnog dresera Nemanje Vanovića, ali i da učestvuju u „Farmit“ radionicama sađenja cveća i oslikavanja. Drugog festivalskog dana program će dodatno obogatiti radionica Brodvej centra, kao i javni čas istezanja sa Tamarom Vulović, profesionalnim trenerom pilatesa.

Foto: Promo

Pored ovih zanimljivih sadržaja, u „My Family“ zoni mališani će zajedno sa roditeljima i prijateljima moći da uživaju i u slatkom brunch-u. Za najslađe posetioce Brunch u parku pripremio je poseban slatki kutak, gde će deca i roditelji moći da uživaju u poslasticama poput čuvenih beogradskih knedli, svežem voću sa čokoladom, vaflima, kao i u sladoledu premium kvaliteta.

Interesovanje publike za prvo izdanje festivala iz dana u dan raste, a gotovo trećina raspoloživih ulaznica već je prodata. Ulaznice su i dalje u prodaji putem platforme Tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Aktuelne cene ulaznica važe do 1. avgusta, kada će doći do promene cenovnika, pa organizatori pozivaju sve koji planiraju da posete Brunch u parku da svoje ulaznice obezbede na vreme po trenutno važećim cenama.

Ulaz za decu do 14 godina je besplatan uz prisustvo roditelja ili staratelja, a u prodaji su i “dnevne ulaznice” koje omogućavaju povoljniji ulazak na festival svim posetiocima koji na festivalski prostor uđu između 12 i 15 časova.