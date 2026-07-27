Na Kurir televiziji, od večeras svakog radnog dana od 22.15 gledajte mini-seriju “Kao grom iz vedra neba”, melodramu koja prati život devojke Valje, koja se bori sa preprekama, izdajama i borbom za pravdu, nakon što joj jedan događaj iz temelja promeni život.

Sve počinje jedne noći kada Valju pokušavaju da napadnu i siluju, ali joj u pomoć pritrčava mladić po imenu Aleksej. Između njih dvoje se rađa simpatija. Međutim, njihov odnos je odmah osuđen na probleme, jer Valjina ljubomorna koleginica i prijateljica, izvesna Olesja, gaji tajna osećanja prema Alekseju.



Zaplet se dodatno komplikuje kada Aleksej odlazi u zatvor. Tokom njegovog odsustva, Valja gubi posao i ostaje prepuštena sama sebi. Kada Aleksej konačno odsluži kaznu i vrati se na slobodu, suočava se sa šokantnom vešću da se njegova bivša devojka u međuvremenu udala, a Valja se u borbi za opstanak i sreću suočava sa brojnim spletkama i dramatičnim obrtima.

Ne propustite, od večeras, 27. jula, svakog radnog dana na Kurir televiziji, u terminu od 22.15, kao i u repriznom terminu, od 14.00.