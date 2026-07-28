Grand kafa, u saradnji sa DTL marketima širom Srbije, organizuje veliku nagradnu igru koja traje do 26. avgusta, a svi učesnici imaju priliku da osvoje glavnu nagradu – novi Renault Clio, dok se svake nedelje dodeljuje pet Beko aparata za pripremu domaće kafe, kao i deset DTL vaučera u vrednosti od 10.000 dinara.

U nagradnoj igri učestvuju računi iz svih DTL marketa, odnosno iz svih trgovinskih lanaca koji posluju u okviru DTL sistema . Za učešće je potrebno kupiti bilo koji Grand kafa proizvod ili više njih u minimalnom iznosu od 700 dinara, te fiskalni račun prijaviti putem Grand kafa aplikacije.

Proces prijave osmišljen je tako da bude brz i jednostavan. Potrebno je preuzeti Grand kafa aplikaciju pa račun prijaviti skeniranjem ili ručnim unosom podataka. Kroz aplikaciju učesnici mogu da prate svoje prijave i proveravaju nedeljne dobitnike. Po završetku nagradne iste, jednog srećnog učesnika očekuje glavna nagrada – novi Renault Clio.

Nedeljne nagrade dodeljuju se u sedmičnim ciklusima koji traju od srede do naredne srede, zbog čega je za svaku novu nagradnu nedelju potrebno prijaviti novi fiskalni račun. Računi koji ne budu izvučeni kao dobitni za nedeljne nagrade ostaju u konkurenciji za osvajanje glavne nagrade, dok prijavljivanje većeg broja računa tokom trajanja nagradne igre povećava šansu za osvajanje automobila.