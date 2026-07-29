Pored večernjeg spektakla na glavnoj sceni na Dragačevskom standionu i pozornici Kulturnog centra Guča gde će se u okviru 65. Dragačevskog sabora trubača smenjivati najveći majstori trube, kulturno-umetnički ansambli i najbolji orkestri u borbi za prestižne saborske nagrade - posetioci će tokom sva tri dana moći da uživaju i u bogatom dnevnom programu.

Ovogodišnji jubilarni 65. Sabor trubača u Guči od 7. do 9. avgusta, donosi izuzetno bogat i raznovrstan sadržaj namenjen svim generacijama. Pored prepoznatljivih zvukova trube, prisutni će moći da uživaju u izložbama, starim zanatima, književnim večerima i tradicionalnom narodnom višeboju, čime se nastavlja misija očuvanja dragocene kulturne baštine našeg naroda.

Zvanični početak saborskih svečanosti zakazan je za 11:00 časova kod Spomenika trubaču, kada će uz zvuke saborske himne i podizanje zastave i zvanično početi 65. Sabor.

Prvi dan proteći će u znaku umetnosti i tradicije. Posetioce u Muzeju trube očekuje bogat izložbeni program - od kolekcije pregača iz etnografske zbirke Željka Utvara, preko radova Galerije naivne umetnosti iz Kovačice i Udruženja samoukih slikara i vajara Dragačeva, pa sve do stalnih postavki posvećenih Saboru i Rajki Borojević, učiteljici i društvenoj aktivistkinji čiji je rad ostavio neizbrisiv trag u očuvanju dragačevske tkalačke tradicije i ekonomskom osnaživanju žena ovog kraja.

Tokom dana biće otvoreni i Ulica starih zanata na Trgu Branka V. Radičevića, Sajam knjiga, kao i promocija publikacija i knjiga posvećenih Dragačevu u sali Kulturnog centra.

Drugi saborski dan tradicionalno počinje već u 07:00 časova čuvenom Trubačkom budilicom kod Spomenika trubaču. Središnji deo dnevnog programa rezervisan je za Narodni višeboj, gde će se na stadionu odmeriti snaga, veština i viteštvo u starinskim sportskim disciplinama, vraćajući duh prošlih vremena na najbolji mogući način.