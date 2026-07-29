Beograd, 29. jul 2026.godine – mts pokreće GameCast, novi podkast namenjen gejming zajednici, koji će na jednom mestu okupiti najaktuelnije domaće i regionalne gejmere, kreatore sadržaja, esport profesionalce i predstavnike gejming industrije. Kroz razgovore o gejming trendovima, novim tehnologijama, profesionalnom gejmingu i iskustvima iz industrije, GameCast će publici približiti svet koji danas predstavlja jednu od najbrže rastućih industrija zabave.

Voditelj podkasta je Vojislav Perić, poznatiji kao SupremeNexus, jedno od najprepoznatljivijih imena domaće i regionalne gejming scene. Kroz dugogodišnji rad kao kreator sadržaja, strimer i autor brojnih gejming formata, izgradio je snažnu vezu sa publikom i postao važan deo gejming zajednice na Balkanu. Njegov rad obuhvata video igre, esport, tehnologiju, gaming događaje, najave, intervjue i sadržaj koji povezuje igrače, kreatore, industriju i publiku. Pored razgovora sa gostima, svaka epizoda donosiće i zanimljiv takmičarski segment u kojem će se voditelj i njegovi sagovornici oprobati u popularnim mobilnim igrama koristeći mogućnosti mts 5G mreže, demonstrirajući brzinu, stabilnost i kvalitet konekcije neophodne za moderno mobilno gejming iskustvo.