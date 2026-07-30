GUČA BIRA NAJBOLJE! Šesnaest orkestara u trci za prestižne nagrade 65. Dragačevskog sabora trubača
Spremite se za dane kada cela planeta kuca u ritmu srpske trube! Od 7. do 9. avgusta, varošica u srcu Dragačeva ponovo postaje prestonica neobuzdane energije, narodne tradicije i provoda o kom se priča na svim meridijanima.
Jubilarni 65. Dragačevski sabor trubača spremno otvara kapije za stotine hiljada posetilaca. Svake godine Guča potvrđuje status globalnog fenomena - reke inostranih turista i ljubitelja najluđeg balkanskog zvuka pristižu sa svih kontinenata kako bi na sopstvenoj koži doživeli atmosferu kakva se retko gde na svetu može sresti.
Svečana uvertira zakazana je za petak, 7. avgust, kada će uz taktove saborske himne „Sa Ovčara i Kablara“, podizanje zastave i tradicionalni pucanj prangija zvanično početi trodnevni muzički praznik.
Mlade snage otvaraju takmičarski vikend
Drugog saborskog dana, u subotu, 8. avgusta, na programu je takmičenje mladih trubačkih orkestara Srbije, na kom će se za naklonost publike i žirija boriti četiri talentovana sastava:
Orkestar Alena Azirovića - Bojnik
Orkestar Veljka Vasiljkovića - Lepenica
Orkestar Mladena Krstića - Zagužanje
Orkestar Alberta Ametovića - Bojnik
Nedeljno finale: Šesnaest veličanstvenih za titulu šampiona
Apsolutni vrhunac 65. Sabora rezervisan je za nedeljnu završnicu, 9. avgusta, kada će se na glavnoj pozornici "ukrstiti koplja" najboljih majstora limenih duvačkih instrumenata. Za najznačajnija saborska priznanja i mesta u istoriji boriće se šesnaest seniorskih orkestara:
Trubački orkestar „Knjaževac“ - Knjaževac
Trubački orkestar Damira Ametovića - Bojnik
Trubački orkestar Željka Stefanovića i Aleksandar Petronijevića - Arilje
Trubački orkestar Boška Krdžavca - Novi Sad
Trubački orkestar Marijana Krstića - Zagužanje
Trubački orkestar Marka Gligorijevića - Bajina Bašta
Trubački orkestar Stanislava Antića - Zagužanje
Trubački orkestar „Složna braća“ - Pirot
Trubački orkestar Siniše Stankovića - Zagužanje
Trubački orkestar Milovana Petrovića - Užice
Trubački orkestar Isidora Zećirovića - Bojnik
Trubački orkestar Vladimira Kuzmanovića - Lučani
Trubački orkestar Mileta Novkovića - Vladičin Han
Trubački orkestar Vasiljević - Požega
Trubački orkestar Elvisa Bajramovića - Bojnik
Trubački orkestar Braće Ilić - Požega
Bogati revijalni program i neprocenjiva kulturna baština
Pored usijanog takmičarskog dela, posetioce očekuje maratonski revijalni program. Na sceni će nastupiti kulturno-umetnička društva, Narodni orkestar Vlade Panovića sa gostima, kao i čuveni majstori trube: Dejan Petrović i Big Bend, Dejan Jevđić, Ekrem Mamutović i Dejan Lazarević.
Ljubitelji srpskih običaja imaće priliku da uživaju i u autentičnim pratećim sadržajima - od čuvene tradicionalne dragačevske svadbe i takmičenja zdravičara, do natupa KUD-ova u narodnim nošnjama koji svake godine fascinira i inostranu i domaću publiku.
Trodnevna manifestacija u Guči ponovo će ujediniti tradiciju, vrhunsku muziku i jedinstven duh Dragačeva, dokazujući zašto je ovaj festival jedna od najvažnijih kulturnih i turističkih tačaka na mapi Srbije.