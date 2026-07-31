Spremajte se, ostalo je još samo SEDAM DANA do momenta kada će u Guči da pukne prangija i označi početak Guča festivala i 65. Dragačevskog sabora trubača!

Od 7. do 9. avgusta dragačevska varošica postaje prestonica neobuzdane energije gde se ne pita za sat, gde se ne spava i gde se brišu sve granice! Iz džinovskih lonaca već od petka zamirisaće vreo svadbarski kupus, sa ražnja stiže najslađe pečenje, a kad prva truba zagrmi sa bine i orkestri uđu među narod - asfalt doslovno počinje da drhti. Nema te osobe koja neće skočiti na noge, jer u Guči svi pevaju kao jedan, stranci gube glavu od oduševljenja, a provod pod šatrama i pod otvorenim nebom traje do prvih jutarnjih zraka sunca!

Akcija i ludilo traju doslovno 24 sata dnevno na svakom pedlju varošice: plato ispred Doma kulture pretvara se u epicentar prave srpske tradicije - od grmljavine trubačkih orkestara, nastupa KUD-ova, a posetioci mogu da vide i kako izgleda takmičenje najgrlatijih zdravičara, narodni višeboj, ali i autentična dragačevska svadba koja redovno baci u trans i domaće i strance. A kad padne mrak, sve se seli na Glavnu binu na Stadionu, gde kreće pravi muzički zemljotres!