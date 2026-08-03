ZEMUN FEST: JOŠ SAMO SUTRA 50 ODSTO POPUSTA: Obezbedite Early Bird ulaznice po najpovoljnijoj ceni!
Promo period za jedno od najvećih letnjih dešavanja na Keju traje do 5. avgusta - nakon toga cene ulaznica idu gore.
Odbrojavanje za ovogodišnji Zemun Fest, koji se održava od 19. do 23. avgusta, zvanično je počelo. Svi koji žele da budu deo velikog letnjeg spektakla na Zemunskom keju imaju još vrlo malo vremena da obezbede svoje mesto po čak 50 odsto nižoj ceni, jer ekskluzivna Early Bird akcija traje još samo sutra, do ponoći.
U okviru ove promo ponude, posetioci mogu nabaviti regularne dnevne ulaznice po ceni od 1.000 dinara, dok ulaznice za Fan Pit iznose 1.500 dinara po danu. Za one koji žele potpun ugođaj i ekskluzivni pristup, dnevna VIP ulaznica tokom trajanja akcije košta 4.000 dinara.
Zemun Fest i ove godine donosi bogat i raznovrstan sadržaj za sve generacije. Posetioce očekuje vrhunski filmski program na otvorenom pod otvorenim nebom, kao i mnoštvo zabavnih i edukativnih aktivnosti namenjenih deci i čitavoj porodici.
Muzički deo festivala donosi nastupe vodećih regionalnih zvezda, među kojima su Devito, Baby Lasagna, 2soma, Edo Maajka, Who See, Nipplepeople, Regina, Dr Nele Karajlić i Cotton Pickers.
Poseban poklon organizatora svim posetiocima jeste četvrtak, 20. avgust, kada je ulaz na muzički program potpuno besplatan, a publika će te večeri uživati u žestokim nastupima kultnih Partibrejkersa i benda Deca iz vode (EKV tribute bend).
Ulaznice su dostupne putem sajtova efinity.rs, tickets.rs i zemunfest.com.