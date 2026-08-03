Promo period za jedno od najvećih letnjih dešavanja na Keju traje do 5. avgusta - nakon toga cene ulaznica idu gore.

Odbrojavanje za ovogodišnji Zemun Fest, koji se održava od 19. do 23. avgusta, zvanično je počelo. Svi koji žele da budu deo velikog letnjeg spektakla na Zemunskom keju imaju još vrlo malo vremena da obezbede svoje mesto po čak 50 odsto nižoj ceni, jer ekskluzivna Early Bird akcija traje još samo sutra, do ponoći.

U okviru ove promo ponude, posetioci mogu nabaviti regularne dnevne ulaznice po ceni od 1.000 dinara, dok ulaznice za Fan Pit iznose 1.500 dinara po danu. Za one koji žele potpun ugođaj i ekskluzivni pristup, dnevna VIP ulaznica tokom trajanja akcije košta 4.000 dinara.