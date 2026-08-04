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Nekada smo odmor povezivali sa dugim putovanjima, velikim koferima i planovima koji se prave mesecima unapred. Danas, kada je slobodnog vremena sve manje, dva dana provedena van grada mogu da budu sasvim dovoljna da promenimo ritam i nakratko zaboravimo na svakodnevne obaveze.

Zato vikend begovi više nisu samo zamena za godišnji odmor. Postali su jedan od omiljenih letnjih planova - prilika da okupimo prijatelje, promenimo okruženje i provedemo vreme zajedno bez složene organizacije i dugog putovanja. Posebno su popularne moderne vile i kuće sa bazenom, dovoljno udaljene od grada da pruže mir i privatnost, ali dovoljno blizu da put do njih ne oduzme pola vikenda. Umesto čekanja na sledeće veliko putovanje, mali letnji luksuz danas može da počne već u petak posle posla.

Sve na jednom mestu Kuće sa bazenom privlačne su jer celo društvo može da provede vikend na jednom mestu i organizuje ga prema sopstvenom ritmu. Nema traženja slobodnog stola, dogovaranja gde se ide posle večere niti prilagođavanja unapred određenim terminima. Dok jedni provode dan pored bazena, drugi mogu da pripremaju ručak, biraju muziku ili odmaraju u hladu. Zajednički doručak lako se produži do podneva, a večera ne mora da se završi onda kada restoran zatvori kuhinju. Upravo ta sloboda daje osećaj odmora, čak i kada traje samo dva dana. Važan deo privlačnosti ovakvih mesta jeste i privatnost. Dvorište, terasa, bazen i dovoljno prostora da svi budu zajedno čine ih dobrim izborom za druženje, ali i za one trenutke kada neko poželi malo mira.

Gde pobeći za vikend? Za promenu okruženja nije neophodno prelaziti stotine kilometara. U okolini većih gradova postoji dovoljno lokacija na kojima se gradska gužva brzo zamenjuje zelenilom, vodom i sporijim ritmom. Avala i Kosmaj odgovaraju onima koji žele prirodu i mir nadomak Beograda, dok vikendice uz Savu i Dunav pružaju osećaj letovanja pored vode. Fruška gora i Sremski Karlovci dobar su izbor za društvo koje želi da vikend spoji sa šetnjom, lokalnom gastronomijom ili obilaskom vinskih puteva. Za one koji imaju malo više vremena, mogućnosti su i Divčibare, Aranđelovac, banje i etno-sela u centralnoj Srbiji. Ipak, sama destinacija nije presudna. Važnije je pronaći mesto koje odgovara celoj ekipi - bilo da su prioritet bazen, pogled na reku, veliko dvorište ili terasa na kojoj svi mogu da se okupe.

Organizacija bez stresa Najbolji vikendi deluju spontano, ali nekoliko dogovora pre polaska može da spreči nepotrebne komplikacije. Najpre bi trebalo odrediti zajednički budžet, broj ljudi i način prevoza, a smeštaj rezervisati na vreme, naročito tokom najtoplijih letnjih nedelja. Obaveze je najbolje podeliti. Jedna osoba može da bude zadužena za hranu, druga za piće, treća za muziku, dok neko može da pripremi društvene igre ili predloži izlet u okolini. Tako organizacija ne pada na jednu osobu, već postaje deo zajedničkog plana. Raspored za svaki sat ipak nije potreban. Dovoljno je obezbediti osnovne stvari i ostaviti prostor za ono što se ne može isplanirati - duge razgovore, zajedničko pripremanje večere, kupanje do zalaska sunca ili odluku da se ostane budan mnogo duže nego inače.

Leto posvećeno zajedničkim trenucima Na trenutke koje provodimo sa prijateljima ovog leta fokus stavlja i IQOS, kroz inicijativu namenjenu punoletnim korisnicima nikotina i njihovim punoletnim prijateljima pušačima. Inicijativa se prirodno nadovezuje na savremene letnje planove, druženja i kratke begove od svakodnevice. Kada dve preporuke budu uspešno realizovane, punoletni IQOS korisnik stiče pravo da učestvuje u takmičenju za letnji vikend sa svojim društvom u kući sa bazenom. Više informacija o programu, načinu učešća, uslovima i nagradama dostupno je na zvaničnoj IQOS stranici.