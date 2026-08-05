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Beograd će 22. avgusta na Ušću dočekati jednu od najvećih zvezda grčke i evropske pop scene Sakisa Rouvasa, čiji se nastup na petom izdanju Dragi Bravo Festivala najavljuje kao jedan od najatraktivnijih trenutaka ovogodišnjeg Wonderland programa.

Prvi nastup Sakisa Rouvasa u Beogradu biće jedan od najznačajnijih muzičkih događaja festivala, zbog čega će drugo veče biti posebno za sve ljubitelje evrovizijskog zvuka, grčke pop scene i muzike koja je obeležila početak novog milenijuma.

Foto: Promo

Sakis Rouvas je više od tri decenije jedno od najprepoznatljivijih imena grčke pop kulture. Karijeru je započeo početkom devedesetih, a evropska publika ga pamti po energičnim nastupima na Pesmi Evrovizije: 2004. godine je sa pesmom “Shake It” osvojio treće mesto za Grčku, dok se 2009. vratio na evrovizijsku scenu sa pesmom “This Is Our Night”. Poznat po snažnoj scenskoj energiji, koreografijama i koncertima koji spajaju pop, dance i mediteranski temperament, Rouvas će na Ušću biti jedan od glavnih aduta ovogodišnjeg festivala.

Publiku očekuje veče puno emocija, ritma i povratka u vreme kada su disko-pop, dance i regionalni hitovi punili klubove, radio-stanice i prve plej-liste na telefonima. Kako je Dragi Bravo Festival posvećen muzici koja je obeležila 2000-te godine, izvođači će na Ušću izvoditi pesme koje bude sećanja, vraćaju slike iz mladosti i stvaraju atmosferu zajedničkog muzičkog vremeplova.

Foto: Promo

Prvo festivalsko veče, 21. avgusta, obeležiće nastup evrovizijske pobednice Ruslane, koja će izvesti svoj legendarni hit “Wild Dances”, dok će publika iste večeri čuti i bezvremenski evropski hit “Stereo Love” rumunskog DJ-a, producenta i autora Edwarda Maya. Domaći deo programa donosi nastupe Dare Bubamare, Vlade Matovića, Dade Polumente, Bojana Bjelića i drugih gostiju večeri.

Drugog dana festivala, 22. avgusta, pored Sakisa Rouvasa, Ušćem će se oriti hitovi Indire Radić, Viki Miljković, Grupe Đogani, Slađe Delibašić, dok će evropski dance zvuk dvehiljaditih dodatno obogatiti nastup grupe Morandi, jednog od najprepoznatljivijih pop-dance projekata tog perioda.

Foto: Promo

Ovogodišnje izdanje nosi temu Wonderland, tako da će park Ušće biće transformisan u svet mašte, svetla, muzike i zabave, sa scenografijom, umetničkim instalacijama, foto zonama, kostimiranim animatorima i dodatnim sadržajima za publiku svih generacija.

Pored muzičkog programa, Dragi Bravo Festival ove godine posebnu pažnju posvećuje promociji reciklaže i odgovornog odnosa prema životnoj sredini. U saradnji sa inicijativom „Svaka limenka se računa“, tokom oba festivalska dana posetioci će na punktovima moći da odlože aluminijumske limenke, koje će nakon prikupljanja biti upućene na reciklažu. Poseban simbol aktivnosti biće umetnička instalacija od iskorišćenih limenki, koja pokazuje da otpad može postati vredan resurs i dobiti novi život.

Festivalski prostor na Ušću biće otvoren za posetioce oba dana od 19.00, dok je početak programa planiran za 20.30 časova. Muzika, nastupi i prateći sadržaji trajaće do jedan sat posle ponoći, a detaljna satnica izvođača biće poznata neposredno pred početak festivala.

Karte za Dragi Bravo Festival mogu se kupiti preko prodajnih mreža Tickets.rs i DD Tickets. Posetioci mogu da biraju između zona Parter, Fan Pit, VIP i Dragi Bravo GOLD. Cene jednodnevnih ulaznica trenutno kreću od 1.000 do 3.000 dinara, a dvodnevne od 1.500 do 4.900 dinara za Dragi Bravo GOLD zonu. Posetiocima se preporučuje da svoje mesto na festivalu obezbede na vreme i iskoriste povoljnije cene, jer će 13. avgusta doći do povećanja cena ulaznica.