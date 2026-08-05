Zemun od 19. do 23. avgusta postaje glavno mesto okupljanja ljubitelja dobre kinematografije i sjajne muzike! Veliki trg se ponovo pretvara u najlepšu letnju pozornicu pod otvorenim nebom, gde publiku očekuje pet ekskluzivnih filmskih ostvarenja sa najvećih svetskih festivala, uz bogat takmičarski i muzički program.

Svečano otvaranje festivala zakazano je za sredu, 19. avgust, sa početkom u 20.00 časova, a čast da otvori ovogodišnje izdanje pripala je ostvarenju „Električni poljubac“ (The Electric Kiss) – vizuelno spektakularnom filmu reditelja Pjera Salvadorija, koji je imao čast da otvori ovogodišnji 79. Kanski festival. Ova raskošna priča vodi publiku u Pariz 1928. godine, preplićući romantiku, misteriju i društvene prevrate. Tokom ostalih dana festivala, sve projekcije glavnog filmskog programa počinjaće u 20.30 časova na Velikom trgu, a ulaz na filmski deo je potpuno besplatan.

Pored glavnog programa, od 20. do 22. avgusta na Maloj sceni na Magistratskom trgu biće održan takmičarski program Zemun Festa, namenjen studentima, polaznicima filmskih radionica i autorima do 30 godina. Ovaj deo festivala okuplja mlade filmske stvaraoce iz zemlje i inostranstva, pružajući im priliku da svoje filmove predstave publici, stručnom žiriju i filmskim profesionalcima. Manifestacija će 23. avgusta na Maloj sceni biti završena revijalnim programom i svečanom dodelom nagrade za najbolji film takmičarskog programa.

Filmski program prati i nikad jači muzički deo festivala. Na scenu Zemun Festa stižu vodeća imena domaće i regionalne scene: Baby Lasagna, Devito, 2soma, Dr Nele Karajlić, Edo Maajka, Nipplepeople, Who See, Regina, Cotton Pickers.

Organizatori su pripremili i poseban poklon za sve posetioce u četvrtak, 20. avgusta, kada je ulaz na muzički program besplatan, a sviraju Paribrejkers, Deca iz vode (EKV tribute bend) i pobednici Zemunskoh proleća. Za ostale koncertne večeri (od 21. do 23. avgusta) ulaznice su u prodaji i mogu se nabaviti putem sajtova efinity.rs, ticket.rs i zemunfest.com.