Glavni junaci ove hit serije, koja će vas za kratko vreme uvući u svoj svet, su glumci Asli Enver i Ozdžan Deniz, koji tumače glavne likove, Sureju i Faruka.

Sureja je veoma lepa, samouverena mlada devojka, koja je rasla kao siroče. S obzirom na to da nije imala roditelje da je štite, sama je izlazila na kraj sa svim životnim nedaćama, što ju je učinilo jakom i spremnom čak i za naizgled nesavladive izazove sudbine. Život joj se promenio iz korena kad je upoznala Faruka — bogatog i harizmatičnog biznismena, koji ju je osvojio već pri prvom, slučajnom susretu.