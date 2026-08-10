“SULTANIJI KOSEM” PRIDRUŽUJE SE NOVA TURSKA HIT SERIJA – “ISTANBULSKA NEVESTA” od 18. avgusta na Kurir televiziji, radnim danima od 22.15
Glavni junaci ove hit serije, koja će vas za kratko vreme uvući u svoj svet, su glumci Asli Enver i Ozdžan Deniz, koji tumače glavne likove, Sureju i Faruka.
Sureja je veoma lepa, samouverena mlada devojka, koja je rasla kao siroče. S obzirom na to da nije imala roditelje da je štite, sama je izlazila na kraj sa svim životnim nedaćama, što ju je učinilo jakom i spremnom čak i za naizgled nesavladive izazove sudbine. Život joj se promenio iz korena kad je upoznala Faruka — bogatog i harizmatičnog biznismena, koji ju je osvojio već pri prvom, slučajnom susretu.
S obzirom na to da je odrasla u velikom gradu, Sureja je moderna lepotica, a takav utisak ostavlja i nešto stariji Faruk. Međutim, uprkos savremenom izgledu, bogataš je zapravo od detinjstva bačen u čvrste okove tradicije. Ne znajući da se iza maske čoveka širokih shvatanja krije rob običaja, koji se još drži za majčin skut, Sureja je pristala da se uda za njega. Kao njegova nevesta, spakovala je kofere i iz Istanbula se preselila u srce Anadolije, gde vreme kao da je stalo.
Istanbulska mlada prvo se suočila s gospođom Esmom, svojom dominantnom svekrvom kojoj su potčinjeni svi ukućani ogromnog imanja. Surejina jetrva Ipek mašta o tome da sedne na majčin presto, a tu su i Farukova problematična braća Fikret, Osman i Murat. Dok se njegova supruga bude borila za svoje mesto u vili, Faruk će morati da se suoči s neprijateljem koga nije očekivao.
Kako vreme bude prolazilo, velelepno porodično zdanje, koje je gotovo četiri veka prkosno stajalo u srcu tradicionalnog grada, počeće da se urušava pod pritiskom zamršenih porodičnih odnosa, dok istanbulska mlada ne bude potpuno rastrzana između tradicije i modernog sveta.
Ne propustite, od 18. avgusta, svakog radnog dana od 22.15 na Kurir televiziji.