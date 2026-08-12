Ulazimo u završnicu priprema za muzički događaj godine – tačno dva meseca deli nas od trenutka kada će zvucima vanvremenskih rifova zagrmeti Beogradska arena. U subotu, 10. oktobra, prestonica postaje epicentar svetskog rok zvuka, kada na binu izlaze nezaustavljivi titani – Deep Purple!

Sa više od pola veka istorije iza sebe, članovi Kuće slavnih i neprikosnoveni pioniri hard roka dokazuju da njihova bina nema rok trajanja. Pored kultnih himnih koje su obeležile generacije – poput „Smoke on the Water“, „Highway Star“ i „Child in Time“ (koja je nedavno doživela novu globalnu ekspanziju u trejleru za hit seriju Stranger Things) – beogradska publika imaće priliku da uživo čuje i materijal sa njihovog najnovijeg, izuzetno hvaljenog albuma „=1“.