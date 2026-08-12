ODBROJAVANJE JE POČELO: Još samo dva meseca do dolaska Deep Purple u Beograd – Britanski rok titani 10. oktobra u Beogradskoj areni
Svetske rok legende stižu 10. oktobra, a podršku na bini pružiće im britanska senzacija JAYLER.
Ulazimo u završnicu priprema za muzički događaj godine – tačno dva meseca deli nas od trenutka kada će zvucima vanvremenskih rifova zagrmeti Beogradska arena. U subotu, 10. oktobra, prestonica postaje epicentar svetskog rok zvuka, kada na binu izlaze nezaustavljivi titani – Deep Purple!
Sa više od pola veka istorije iza sebe, članovi Kuće slavnih i neprikosnoveni pioniri hard roka dokazuju da njihova bina nema rok trajanja. Pored kultnih himnih koje su obeležile generacije – poput „Smoke on the Water“, „Highway Star“ i „Child in Time“ (koja je nedavno doživela novu globalnu ekspanziju u trejleru za hit seriju Stranger Things) – beogradska publika imaće priliku da uživo čuje i materijal sa njihovog najnovijeg, izuzetno hvaljenog albuma „=1“.
Da atmosfera pred izlazak legendi dostigne usijanje, pobrinuće se specijalan gost – mladi britanski bend JAYLER, trenutno jedno od najperspektivnijih imena tamošnje rok scene.
Ovaj koncert biće jedinstvena prilika publici, da svedoči virtuoznosti i energiji koja decenijama ne gubi na snazi. Usled velikog interesovanja i činjenice da se spektakl bliži, fanovima se savetuje da na vreme obezbede svoje mesto.
Ulaznice su u prodaji putem sajta efinity.rs, mobilne aplikacije eFinity, kao i na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, te na više od 1.000 Moj kiosk lokacija širom Srbije.
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