Devito stiže na Zemun Fest u trenutku kada njegov najnoviji spot za pesmu „Rokenrolla”, izbačen pre samo mesec dana, već broji skoro 10 miliona pregleda. Ovaj singl samo je nastavio niz njegovih megahitova, a publika na Zemunskom keju imaće priliku da ga čuje uživo u okviru njegovog predstojećeg nastupa.

Vrhunac ovogodišnjeg festivala zakazan je za petak, 21. avgust, kada na Zemunski kej stiže trenutno najtraženiji izvođač u regionu.

Njegov nastup zakazan je za petak, 21. avgust, a organizatori najavljuju ozbiljnu produkciju na otvorenom i repertoar sastavljen od njegovih najvećih klupskih i festivalskih hitova.

Osim Devita, posetioci Zemun Festa (od 19. do 23. avgusta) moći će tokom trajanja manifestacije da čuju bogat muzički program u okviru kog nastupaju Baby Lasagna, 2soma, Niplepeople, Edo Maajka, Dr Nele Karajlić, Who See, Regina, Cotton Pickers, kao i Partibrejkers i Deca iz vode (EKV tribute bend).

Ulaz na muzički program u četvrtak, 20. avgusta, potpuno je besplatan kao poklon organizatora svim posetiocima, dok se za ostale koncertne večeri (od 21. do 23. avgusta), ulaznice se mogu naći putem sajtova efinity.rs, tickets.rs i zemunfest.com.