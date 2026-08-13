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Na 65. Dragačevskom saboru trubača vladala je nezapamćena atmosfera uz stotine hiljada posetilaca iz zemlje i sveta, a jedan od naupečatljivijih momenata ovogodišnjeg festivala bilo je uručenje najvažnijeg priznanja trubaču iz Zagužanja. Sabor u Guči i ove godine je opravdao titulu jedne od najvećih i najveselijih manifestacija u regionu, okupljajući stotine hiljada posetilaca iz Srbije, Europe i čitavog sveta. Varošica pod Jelicom ponovo je bila centar nezaboravnog provoda - uz neprekidnu pesmu pod šatrama, veselje na svakom koraku i strance koji nisu krili oduševljenje srpskom tradicijom i prepoznatljivim zvukom limenih instrumenata.

U takvom ambijentu, dok se Gučom orila muzika najboljih trubačkih orkestara, odigrao se i jedan od najsvečanijih trenutaka ovogodišnjeg Sabora. Posle godina provedenih na ovoj manifestaciji i čak tri pobede njegovog orkestra, priznanje koje se u svetu trube čeka s posebnom pažnjom - Majstorsko pismo - konačno je stiglo u ruke Vladimira Ivanovića, čime je i zvanično poneo titulu majstora trube.

„Ovo je bio moj san, da nije Guče ne bi bilo mene“, poručio je emotivno Ivanović nakon preuzimanja priznanja, ne krijući koliko mu znači trenutak u kom je stigao do samog vrha. On je govorio o godinama rada, natpivanja i želji da jednog dana dobije pečat koji predstavlja najveće moguće priznanje u trubaštvu.







Iza ovog uspeha ne stoje samo nagrade, već i porodična tradicija koja se u porodici Ivanović prenosi s kolena na koleno više od 150 godina. Kako je Ivanović ranije isticao, truba se u njegovoj kući svira generacijama - od njegovog dede Duška Ivanovića, preko oca, do njega, a danas se ta ista tradicija nastavlja i kroz njegovog sina.

Orkestar Vladimira Ivanovića iz Zagužanja prvi put je poneo titulu najboljeg orkestra na jubilarnom 60. Saboru 2021. godine, da bi uspeh ponovio i utvrdio uzastopnim pobedama 2024. i 2025. godine. Upravo su ove tri trijumfalne godine u Guči bile kruna njegovog puta do zvanja majstora.