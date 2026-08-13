GUČA GORELA, A ON JE DOŽIVEO SAN! Vladimiru Ivanoviću uručeno Majstorsko pismo: "Da nije bilo ovog mesta, ne bi bilo ni mene!"
Na 65. Dragačevskom saboru trubača vladala je nezapamćena atmosfera uz stotine hiljada posetilaca iz zemlje i sveta, a jedan od naupečatljivijih momenata ovogodišnjeg festivala bilo je uručenje najvažnijeg priznanja trubaču iz Zagužanja.
Sabor u Guči i ove godine je opravdao titulu jedne od najvećih i najveselijih manifestacija u regionu, okupljajući stotine hiljada posetilaca iz Srbije, Europe i čitavog sveta. Varošica pod Jelicom ponovo je bila centar nezaboravnog provoda - uz neprekidnu pesmu pod šatrama, veselje na svakom koraku i strance koji nisu krili oduševljenje srpskom tradicijom i prepoznatljivim zvukom limenih instrumenata.
U takvom ambijentu, dok se Gučom orila muzika najboljih trubačkih orkestara, odigrao se i jedan od najsvečanijih trenutaka ovogodišnjeg Sabora. Posle godina provedenih na ovoj manifestaciji i čak tri pobede njegovog orkestra, priznanje koje se u svetu trube čeka s posebnom pažnjom - Majstorsko pismo - konačno je stiglo u ruke Vladimira Ivanovića, čime je i zvanično poneo titulu majstora trube.
„Ovo je bio moj san, da nije Guče ne bi bilo mene“, poručio je emotivno Ivanović nakon preuzimanja priznanja, ne krijući koliko mu znači trenutak u kom je stigao do samog vrha. On je govorio o godinama rada, natpivanja i želji da jednog dana dobije pečat koji predstavlja najveće moguće priznanje u trubaštvu.
Iza ovog uspeha ne stoje samo nagrade, već i porodična tradicija koja se u porodici Ivanović prenosi s kolena na koleno više od 150 godina. Kako je Ivanović ranije isticao, truba se u njegovoj kući svira generacijama - od njegovog dede Duška Ivanovića, preko oca, do njega, a danas se ta ista tradicija nastavlja i kroz njegovog sina.
Orkestar Vladimira Ivanovića iz Zagužanja prvi put je poneo titulu najboljeg orkestra na jubilarnom 60. Saboru 2021. godine, da bi uspeh ponovio i utvrdio uzastopnim pobedama 2024. i 2025. godine. Upravo su ove tri trijumfalne godine u Guči bile kruna njegovog puta do zvanja majstora.
Majstorsko pismo zato ne predstavlja samo još jedan trofej u vitrini, već potvrdu decenija posvećenosti trubi, Dragačevu i muzici koja je obeležila njegovu porodicu. Vladimir Ivanović se tako upisao među velikane koji su ostavili neizbrisiv trag u istoriji Sabora, dok će njegov orkestar nastaviti da čuva prepoznatljivi zvuk juga Srbije zbog kog se u Guču svakog avgusta slivaju ljubitelji dobre muzike sa svih strana meridijana.
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