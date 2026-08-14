Zemun od 19. do 23. avgusta postaje centar najboljeg letnjeg provoda! Veliki trg ponovo se pretvara u najveći bioskop pod otvorenim nebom, a organizatori su pripremili repertoar sa najvećih svetskih festivala. Nakon svečanog otvaranja u sredu, 19. avgusta u 20 časova uz francuski spektakl „Električni poljubac“ koji je otvorio i ovogodišnji 79. Kanski festival, publiku od četvrtka do nedelje očekuju besplatne projekcije od 20.30 časova.

Drugog dana festivala, u četvrtak 20. avgusta, na programu je dokumentarni hit iz Kana i Karlovih Vari „Utakmica“ (The Match), koji kroz kultni duel Argentine i Engleske iz 1986. godine otkriva kako je jedan fudbalski meč promenio istoriju i geopolitiku. Petak je rezervisan za filmsku senzaciju sa Berlinala, film „Roze“ (Rose), za koji je Sandra Hiler osvojila Srebrnog medveda za najbolju ulogu, a čija priča mnoge podseća na kultnu srpsku „Virdžinu“.