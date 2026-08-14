OD KANA DO BERLINA: Filmski hitovi stižu na Zemun fest, ulaz BESPLATAN, a muzički program pravi ZEMLJOTRES
Zemun od 19. do 23. avgusta postaje centar najboljeg letnjeg provoda! Veliki trg ponovo se pretvara u najveći bioskop pod otvorenim nebom, a organizatori su pripremili repertoar sa najvećih svetskih festivala. Nakon svečanog otvaranja u sredu, 19. avgusta u 20 časova uz francuski spektakl „Električni poljubac“ koji je otvorio i ovogodišnji 79. Kanski festival, publiku od četvrtka do nedelje očekuju besplatne projekcije od 20.30 časova.
Drugog dana festivala, u četvrtak 20. avgusta, na programu je dokumentarni hit iz Kana i Karlovih Vari „Utakmica“ (The Match), koji kroz kultni duel Argentine i Engleske iz 1986. godine otkriva kako je jedan fudbalski meč promenio istoriju i geopolitiku. Petak je rezervisan za filmsku senzaciju sa Berlinala, film „Roze“ (Rose), za koji je Sandra Hiler osvojila Srebrnog medveda za najbolju ulogu, a čija priča mnoge podseća na kultnu srpsku „Virdžinu“.
Vikend donosi pravu poslasticu za sve generacije. U subotu, 22. avgusta, na Veliki trg stiže domaći porodični film „Hajduk u Beogradu“ reditelja Milana Todorovića, nastao po čuvenom romanu Gradimira Stojkovića uz koji su odrastale generacije. Veliko zatvaranje u nedelju pripašće francuskoj komediji „Krešendo“ (Crescendo), novom ostvarenju Anjes Žaoui iz Kanske selekcije, koja na duhovit način prikazuje haos i strast iza kulisa pripreme Mocartove opere.
Pored bogatog filmskog, ali i internacionalnog takmičarskog programa mladih autora koji će se održati od 20. do 23. avgusta sa početkom u 20.30 časova na Magistratskom trgu, Zemun Fest ove godine donosi i nikad jači muzički program. Na veliku scenu stižu najveće regionalne zvezde: Baby Lasagna, Devito, 2soma, Edo Maajka, Nipplepeople, Who See, Regina, Dr Nele Karajlić i Cotton Pickers. Poseban poklon za sve posetioce je četvrtak, 20. avgust, kada je ulaz na koncerte Partibrejkersa, grupe Deca iz vode (EKV tribute bend) i pobednika Zemunskog proleća potpuno besplatan, dok su za ostale večeri ulaznice već u prodaji putem sajtova efinity.rs, tickets.rs i zemunfest.com.
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