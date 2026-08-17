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Zamisli ovo: uložiš 960, a dobiješ neverovatnih 14.400.000 dinara!

Da, da, više od 14 miliona dinara. Upravo ovo se dogodilo Meridianovom igraču iz Bačke Palanke u kazino igri Gates of Olympus.

On je odlučio da isproba popularnu igru, okuša svoju sreću i jednom trenutku bogovi su odlučili da ga nagrade.







Gates of Olympusvodi igrače u mitski svet, gde multiplikatori padaju kao munje sa neba. Ovog puta, sreća je bila na strani igrača i pretvorila običnu zabavu u spektakularnu priču - od malog uloga do ogromne nagrade.

Registruj se, verifikuj nalog i uzmi bonus dobrodošlice, a onda zaigraj sa bogovima.