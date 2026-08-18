Slušaj vest

Jedno od najlepših i najspektakularnijih dela svetske baletske umetnosti, „Uspavana lepotica” Petra Iljiča Čajkovskog, u klasičnoj koreografiji Marijusa Petipa, biće izvedeno 19. septembra 2026. godine na sceni Sava Centra.

Predstavu donosi Simiram Productions, međunarodni organizator kulturnih događaja koji je prethodno u Beogradu predstavio balet „Labudovo jezero" pred gotovo punom dvoranom, sa oko 3.800 gledalaca.

Foto: Simiram Production

Glavnu ulogu izvešće prvak Boljšoj teatra, a na sceni će mu se pridružiti solisti vodećih ruskih pozorišta, među kojima su i umetnici Boljšoj i Marijinskog teatra. U predstavi učestvuje više od 30 umetnika, dok će u ansambl scenama publika imati priliku da vidi više od 20 članova baletskog ansambla, čiji precizno usklađeni pokreti stvaraju prepoznatljive žive slike klasičnog baleta.

Za ovu postavku pripremljeno je više od 100 kostima koji publiku uvode u čarobni svet bajke o princezi Aurori, zloj vili Karabos i ljubavi koja može da pobedi i najmoćnije čini.

Foto: Simiram Production

„Uspavana lepotica” smatra se jednim od vrhunaca ruskog klasičnog baleta i već više od jednog veka nalazi se na repertoarima najznačajnijih svetskih pozorišta. Zahvaljujući univerzalnoj priči, upečatljivim likovima i muzici Čajkovskog, predstava je i odlična prilika da se najmlađi upoznaju sa svetom baleta, a cela porodica provede posebno veče u Sava Centru.

Ulaznice su dostupne putem tickets.rs platforme.