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Beograd će ove jeseni ugostiti jedan od najuzbudljivijih flamenko projekata današnjice – Barcelona Guitar Trio & Flamenko, posvećenim legendarnom španskom gitaristi Paku de Lusiji. Gde god da nastupe, ulaznice se rasprodaju u rekordnom roku.

Koncert će biti održan 25. septembra u Sava Centru, na sceni Plave dvorane. Na sceni se udružuju gitaristi Havijer Kol, Luis Robisko i Ali Arango, uz flamenko plesače Karolinu Morgado i Hosea Manuela Alvareza i perkusionistu Lukasa Balba – stvarajući spektakl u kojem se gitara, ples i ritam stapaju u snažan emotivni doživljaj.

Ansambl iza sebe ima više od 1.200 koncerata širom sveta i preko 42.000 prodatih albuma. Program uključuje dela Manuela de Falje, Federika Garsije Lorke i Čika Koria, kao i kompozicije inspirisane nasleđem Paka de Lusije.

Foto: Promo

EKSKLUZIVNI INTERVJU: Havijer Kol pred beogradsku publiku

Uoči prvog gostovanja u Beogradu, Havijer Kol, jedan od trojice gitarista Barcelona Guitar Trio, za naše medije ekskluzivno je govorio o tremi pred nastup, alternativnoj karijeri, susretu sa srpskom publikom i onome što stoji iza svakog savršenog izvođenja.

Da li i danas osećate tremu pred izlazak na scenu?

„Više se zapravo i ne plašim treme pred nastupe; to mi je postalo nešto sasvim prirodno. Ipak, ponekad me može uzbuditi neki neočekivani faktor, poput nastupa u određenoj dvorani, ili ako je u publici neko ko na mene stavlja poseban pritisak, na primer muzičar kojeg posebno cenim.“

Da niste izabrali muziku, čime biste se bavili?

„Veoma sam srećan zbog odluke da muziku učinim svojim životnim putem, ali postoje i druge stvari koje me zanimaju. Možda bih voleo da sam psiholog, ili glumac.“

Šta znate o Beogradu i regionu, i šta očekujete od ovog gostovanja?

„Beograd je grad sa živopisnim kulturnim životom, u kome se tradicija susreće sa avangardom. Muzički gledano, ceo region Balkana izuzetno je bogat, sa divnim folklorom. Veoma smo srećni što možemo da podelimo našu muziku sa srpskom publikom.“

Šta biste poručili beogradskoj publici pred koncert 25. septembra?

„Rekao bih im da se prepuste iskustvu. Ovaj program smo izveli na pola sveta, i svuda je reakcija publike bila izvanredna, tako da sam siguran da će zaista uživati u onome što ih očekuje.“

Šta se dešava kada na sceni dođe do greške?

„Greške su neizbežne, ali mi to prihvatamo kao nešto što je već prošlost i uvek zadržavamo fokus na onome što sledi. Rezultat obično ispunjava očekivanja, jer je rad veoma dobro uvežban, tako da eventualne greške obično prođu nezapaženo.“

Foto: Denis Dex Marijanovic

Ulaznice za koncert „Tribute to Paco de Lucía“ već su u prodaji, a ljubitelji flamenka imaće priliku da 25. septembra u Sava Centru dožive spektakl koji se retko viđa na našim scenama.