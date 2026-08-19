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Dragi Bravo Festival ulazi u samu završnicu priprema za svoje peto i do sada najambicioznije izdanje. Festival će 21. i 22. avgusta prvi put biti održan u beogradskom parku Ušće. Dvodnevni Wonderland spektakl okupiće muzičke zvezde domaće i evropske scene, pa organizatori najavljuju da će ovo biti najveća i najbolja žurka na Balkanu posvećena muzici 2000-ih. Tokom dve večeri, Ušće će biti pretvoreno u festivalski svet mašte, svetla, scenografije, performansa, gastronomskih i lounge sadržaja, foto-zona i muzičkih trenutaka koji publiku vraćaju u vreme omiljenih plej-lista, prvih velikih klupskih hitova i pesama, koje i danas pevaju sve generacije.

Foto: Benny Gasi

Kapije festivala oba dana otvaraju se u 19.00 časova, a muzički program počinje u 20.30 i traje do jedan sat posle ponoći. S obzirom na to da se očekuje više desetina hiljada ljudi, organizatori apeluju na posetioce da na Ušće dođu na vreme, kako bi se ulazak obavio bez zadržavanja i kako bi svi mogli da uživaju u festivalskom programu od samog početka.

Foto: Benny Gasi

Prvo festivalsko veče, 21. avgusta od 20.30h, na velikoj bini donosi snažan miks evrovizijske energije, regionalnih pop-folk hitova, klupskih refrena i plesnih numera koje su obeležile dvehiljadite. Festival otvara Ruslana, jedna od najvećih evropskih zvezda tog perioda, a potom slede Dado Polumenta, Bojan Bjelić, Dara Bubamara, Vlada Matović i Edward Maya, čiji su hitovi godinama bili neizostavni deo žurki, klubova i letnjih plej-lista.

Foto: Benny Gasi

Drugog dana, 22. avgusta, festivalska bina biće rezervisana za velike muzičke zvezde, koje publika pamti po pesmama koje su obeležile čitavu deceniju. Program predvodi Sakis Rouvas, a zatim se nastavlja nastupima Viki Miljković, Grupe Đogani, Indire Radić i Morandi, uz repertoar koji povezuje pop, dance i regionalne hitove u energičan završetak festivala. Obe večeri DJ Marchez će svojim setom zagrejati publiku za zvezde večeri i zatvoriti program. Pored brojnih dodatnih sadržaja, posetioci će u nastupima moći da uživaju iz različitih festivalskih zona: Parter, Fan Pit, VIP i Dragi Bravo GOLD. Fan Pit je namenjen publici koja želi da bude najbliže bini, VIP zona pruža izdignut pogled i dodatni komfor, dok Dragi Bravo GOLD omogućava najširi pristup svim sektorima festivala.

Foto: Benny Gasi

Radi bezbednosti svih posetilaca, na festivalski prostor neće biti dozvoljeno unošenje predmeta koji mogu ugroziti bezbednost ili ometati program, uključujući pirotehniku, oružje i oštre predmete, staklenu ambalažu, limenke i flaše, alkoholna pića i hranu, profesionalnu foto i video opremu bez akreditacije, velike rančeve i torbe, kao i sve druge predmete koje obezbeđenje proceni kao rizične. Organizatori mole publiku da poštuje uputstva redarske službe i da se na ulazu pripremi za standardnu bezbednosnu kontrolu.

Foto: Benny Gasi

Ulaznice su dostupne putem prodajnih mreža Tickets.rs i DD Tickets, a toku je poslednji kvartal prodaje karata. Fan pit i VIP su skoro rasprodati, a i za ostale sektore je ostao ograničeni broj ulaznica, pa organizatori pozivaju sve koji žele da budu deo ovogodišnjeg Dragi Bravo Wonderland izdanja da svoje mesto obezbede na vreme. Detaljnije informacije su dostupne na društvenim mrežama Dragi Bravo i Dragi Bravo Festival.