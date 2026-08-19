Slušaj vest

Izdanje festivala na Zemunskom keju i letnjim scenama traje od 19. do 23. avgusta, uz besplatan filmskiprogram i muzički spektakl pored Dunava.

Večeras od 20 časova zvanično počinje ovogodišnji Zemun fest, koji će tokom narednih pet danaponuditi bogat kulturni i zabavni program na više lokacija u Zemunu.

Foto: Promo

Program otvaranja startuje na Velikom trgu u 20.00 časova uvodnim obraćanjem organizatora, nakončega od 20.10 nastupa Free Cats bend. Odmah po završetku njihovog nastupa, publiku očekuje iprojekcija francuskog ostvarenja „Električni poljubac“, koji je otvorio ovogodišnji Kanski festival i kojimzvanično počinje bioskop na otvorenom.

Filmski repertoar na Velikom trgu tokom svih pet dana donosi nagrađivane naslove poput ostvarenja„Utakmica“, „Roze“, porodičnog filma „Hajduk u Beogradu“ i komedije „Krešendo”, dok naMagistratskom trgu posetioci mogu pogledati selektovane kratkometražne filmove iz takmičarskogprograma. Ulaz na sve filmske projekcije, slobodan je za sve posetioce.

Foto: Promo

Nakon večerašnjeg otvaranja, već u četvrtak 20. avgusta publiku očekuje besplatno veče konceratagrupa Partibrejkers i Deca iz vode. Od petka do nedelje na programu su nastupi najpoznatijih domaćih Iregionalnih izvođača - Baby Lasagna, Devito,2 soma, Dr Nele Karajlić, Edo Maajka, Nipplepeople, WhoSee, Regina, Cotton Pickers, a ulaznice se mogu nabaviti putem sajtova efinity.rs, tickets.rs izemunfest.com.