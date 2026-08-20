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Postoje leta koja pamtimo po mestima na kojima smo bili, ali i ona koja pamtimo po osećaju. Po večeri kada je muzika bila glasnija od svega ostalog, kada se grad preselio pod otvoreno zvezdano nebo i kada je nekoliko sati bilo dovoljno da se napravi uspomena za ceo život.

Upravo takvo leto donosi IQOS REMIX – koncept koji spaja dizajn, zvuk, pokret i atmosferu savremenih letnjih događaja, namenjen punoletnim korisnicima nikotina. U njegovom centru je limitirana IQOS ILUMA i REMIX kolekcija, prepoznatljiva po prelivajućim tonovima, svetlosnim efektima i urbanom dizajnu. Ali REMIX nije samo stvar estetike. To je poziv da leto pronađemo u svom ritmu – uz muziku, pokret i iskustva koja se pamte.

A jedno od najzanimljivijih poglavlja ovog leta piše se upravo sa LJUBAV festivalom. Nakon junskog događaja u Muzeju Jugoslavije, gde je REMIX limitirana kolekcija premijerno predstavljena publici, IQOS x LJUBAV se vraća još jednom, i to 22. avgusta u Luku Beograd, gde će od17 časova pa sve do 2 ujutru četiri bine postati mesto susreta savremene elektronske muzike, alternativnog indie-popa, plesa i letnje Tokom večeri, punoletni korisnici nikotina moći će da istraže različite imerzivne tematske zone i pronađu onu koja im najviše odgovara, dok ih na ulazu očekuje i mali znak pažnje – uspomena na jedno posebno letnje veče. LJUBAV, koncept u organizaciji Beat-a, ne pojavljuje se često. I baš zato se iščekuje. Njihove žurke imaju ograničen kapacitet, prepoznatljiv karakter i onu retku sposobnost da okupe ljude koji dolaze zbog muzike, a ostaju zbog atmosfere.

Centralno mesto ovog festivalskog izdanja zauzima Ljubav | We Love Sound stejdž, dok će 15 izvođača kreirati muzičku priču koja se kreće između različitih žanrova, raspoloženja i ritmova.

1/35 Vidi galeriju IQOS X LJUBAV FESTIVAL: Leto koje se pamti po zvuku, energiji i ljudima Foto: Vladimir Velickovic/Vladimir Velickovic

Na lineup-u su Margaret Dygas, Maher Daniel, KoiKoi, Artan Lili, Idem, Ko To Tamo Vera, Ohm Hourani, M.u.t.o.r, Oysha & Iron, Vlada Janjić, White City Soul, Bitz, Mc Don Dada, Necone i Side 1 – dovoljno različiti da svako pronađe svoj ritam, a dovoljno povezani da celo veče funkcioniše kao jedno veliko muzičko putovanje.

Posebnu vrednost festivalu daje i njegov humanitarni karakter. Ulaz je besplatan, ali je prethodna registracija obavezna, a za prisustvo je potrebno poslati tri humanitarne SMS poruke sa tekstom „200” na broj 2844, čime se pruža podrška kampanji „Nahrani gladnog“. Prijava za festival dostupna je na LJUBAV festival – registracija. Jer LJUBAV nikada nije bila samo još jedna žurka. To je mesto na kojem se, makar na nekoliko sati, zaboravi na sat, planove i svakodnevicu. Muzika postane važnija od svega što se dešavalo pre dolaska, a ljudi koje možda prvi put vidimo deluju kao da ih poznajemo mnogo duže.

Foto: Vladimir Velickovic/Vladimir Velickovic

A ovog puta toj atmosferi pridružuje se i IQOS, koji leto slavi u Remix ritmu – kroz spoj zvuka, energije, svetlosti i pokreta. I možda je baš u tome čar LJUBAV festivala – što ne obećava samo još jednu letnju noć, već pravi prostor da se ona zaista doživi. Uz dobar zvuk, ljude koji vole da plešu, gradsku energiju i nebo iznad Beograda, 22. avgust je datum za one koji još nisu spremni da kažu da je leto gotovo.

Foto: Vladimir Velickovic/Vladimir Velickovic





I možda je upravo u tome čar LJUBAV festivala: ne obećava samo još jednu letnju noć, već pravi prostor da je zaista osetimo. Uz dobar zvuk, ljude koji vole da plešu, gradsku energiju i nebo iznad Beograda, 22. avgust je datum za sve one koji još nisu spremni da kažu da je leto gotovo.

Foto: Vladimir Velickovic/Vladimir Velickovic





Ovaj sadržaj nastao je u saradnji sa brendom IQOS. IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne osobe koje bi inače nastavile da puše ili koriste druge nikotinske proizvode.